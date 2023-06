Il Cilento diventa la capitale del trap: i giovani si danno appuntamento a Velia il 25 giugno

I giovani della provincia di Salerno sono pronti a darsi appuntamento a Velia per un evento che sta già facendo registrare numeri molto importanti. Di fronte al mare pluripremiato del Parco, immersi nella natura della splendida struttura del Velia Beach Club, il resort è pronto ad ospitare Icy Subzero.

L’evento

Icy Subzero, noto anche come Matteo D’Alessio, è un trapper romano che ha iniziato a produrre testi per gioco all’età di 13 anni. Nel corso degli anni, ha sviluppato sempre di più la sua produzione artistica e, grazie all’incontro con l’attuale produttore Baudelaire, si è affacciato al mondo della musica. Il suo esordio su YouTube con il brano “Ah Ah Boxxx” ha totalizzato migliaia di visualizzazioni in meno di un mese. Nel 2022 ha raggiunto il successo con i brani “Pensava”, “Ego” e “Mujer”. Di recente ha pubblicato il suo ultimo singolo “HOE + HARD” in collaborazione con Tony Effe.

Appuntamento il 25 giugno

La serata, organizzata da Leoluca, Gianluigi, Giovanni, Enrico e Valentino, con il supporto di Frank ed Enza Lista, è frutto della passione e dell’entusiasmo di un gruppo di giovani intraprendenti desiderosi di creare qualcosa di bello per i ragazzi attraverso la musica. L’appuntamento è fissato per domenica 25 giugno con Icy Subzero come protagonista e la presenza del DJ Klonh. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’infoline al numero 379.2160188.