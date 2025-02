Il Cilento conquista Hollywood: “I Cilentenari” in anteprima al Los Angeles Italia Film Festival

Un traguardo importante per il cinema cilentano: il documentario “I Cilentenari”, diretto da Andrea D’Ambrosio e prodotto da Gal Casacastra e Iuppiter group, sarà proiettato in anteprima americana al prestigioso Los Angeles Italia Film Festival, evento che anticipa la cerimonia degli Oscar. La proiezione si terrà il 28 febbraio presso il celebre TCL Chinese Theatre di Hollywood, un palcoscenico di fama mondiale che ha ospitato le più grandi star del cinema.

Un viaggio emozionante nella memoria del Cilento

“I Cilentenari” è un’opera che racconta la storia e le tradizioni del Cilento attraverso le voci dei suoi abitanti, custodi di un patrimonio culturale millenario. Il documentario è un viaggio emozionante nella memoria di un territorio ricco di fascino e di identità, un omaggio alle radici e alla forza di una comunità.

Un riconoscimento internazionale

La selezione del film al Los Angeles Italia Film Festival rappresenta un importante riconoscimento per il regista Andrea D’Ambrosio e per l’intero team di produzione.

“Sono emozionato e orgoglioso di portare il Cilento a Hollywood”, ha dichiarato il regista Andrea D’Ambrosio. “Questo è un sogno che si avvera, un’occasione per far conoscere al mondo la bellezza e la ricchezza del nostro territorio. Dedico questo traguardo a mia madre e a tutti i cilentani che hanno creduto in questo progetto”.