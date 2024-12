Capaccio Paestum, patrimonio immateriale della Campania: tradizioni del Cilento in mostra

Sono tanti gli stand che raccontano delle tradizioni e dei culti del Cilento in esposizione per la seconda edizione della rassegna dedicata al patrimonio immateriale della Campania in corso presso il Next, ex tabacchificio di Capaccio Paestum.

In mostra anche il Carnevale tradizionale di Aquara, il culto di Sant’Antonio con la processione delle cente ad Altavilla Silentina, la lunga processione di Sant’Elia a Postiglione e da Agropoli i festeggiamenti della Madonna di Costantinopoli e il tipico Carnevale.