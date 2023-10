Il Cilentano Peter Ray Derek sbarca a Milano per la produzione del nuovo singolo “Mai Nessuno è Come Me”

L’artista cilentano Peter Ray Derek, noto frontman dei Prosarock e dei Fatanera, sbarca a Milano, dove verrà inciso il suo nuovo singolo, “Mai Nessuno è Come Me”.

Nel cuore degli studi musicali di eccellenza

Il brano sarà registrato presso il rinomato Massive Art Studio di Milano, situato nella zona dei Navigli. Questo studio è celebre per aver ospitato le produzioni delle etichette più prestigiose d’Italia, con artisti del calibro di Blanco, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra, Marracash, Coma Cose e Guè Pequeno.

Accompagnato da grandi nomi della musica italiana

In questa avventura, Peter non sarà solo. Al suo fianco ci sarà il maestro Ernesto Vitolo, icona della musica italiana, noto per collaborazioni con artisti del calibro di Vasco Rossi, Pino Daniele, e Edoardo Bennato. Anche Olly Riva degli Shandon parteciperà alla realizzazione del singolo.

Il contesto delle riprese e del video

Il videoclip musicale di “Mai Nessuno è Come Me” sarà girato tra Milano, nel cuore della zona avveniristica della città, e lo skatepark di Torino. Questa scelta evidenzia la volontà di creare un connubio tra la modernità della metropoli e la vibrante atmosfera creativa di Torino.

La canzone si presenta come una scommessa artistica, un’innovativa fusione tra la matrice classica della musica italiana e un approccio moderno e rivisitato dei generi contemporanei. Il risultato promette di essere una creazione musicale alternativa e sorprendente.

Collaborazioni e Coinvolgimenti Creativi

Peter ha scritto il testo del brano insieme alle musiche, che saranno arrangiate da Ernesto Vitolo e Olly Riva, con la partecipazione di Edoardo di Vietri. La sessione di registrazione vedrà la presenza di Edoardo Napolitano, mentre le riprese del video saranno curate da Walter Di Bello.