Il Centro Sociale di Serre, annuncia la ripresa delle attività per il 2023 e consegna le tessere agli iscritti

Il Centro Sociale Serre, diretto da Maddalena Scorziello, ha presentato la ripresa delle attività durante l’evento, tenutosi nei giorni scorsi, per la consegna delle tessere relative all’anno 2023 a tutti gli iscritti e delle tessere onorarie a quanti collaborano con il Centro.

I tesserati

I componenti del Centro Sociale hanno donato al Sindaco di Serre, Antonio Opramolla la tessera che lo ha sancito socio onorario dell’associazione per la disponibilità dimostrata nel corso del tempo.

L’associazione intende portare avanti varie attività mirate ad incrementare la socializzazione e l’aggregazione sul territorio.

Le dichiarazioni

“Il Centro è nato per creare aggregazione, per facilitare i rapporti tra i cittadini, in special modo tra le persone che vivono in solitudine. A tale scopo è stato programmato un progetto che tocca diverse aree di interesse generale: dalla cultura alle attività manuali per far sì che ognuno possa essere coinvolto seguendo le proprie attitudini e le proprie propensioni” ha fatto sapere la presidente Scorziello annunciando anche la realizzazione di nuovi progetti.

“Ho tanto apprezzato il dono della tessera onoraria e sia io che gli altri amministratori, non faremo mancare il nostro sostegno verso le tante attività sociali che il Centro andrà ad organizzare. A tutti i componenti del Centro Sociale Serre va, quindi, il mio plauso. Ben vengano, nella nostra cittadina, le attività che includono e non emarginano, ben vengono le iniziative che promuovono quella socialità sana che tanto ci sta a cuore e che vogliamo offrire alla nostra comunità” ha affermato entusiasta il Sindaco, Antonio Opramolla.