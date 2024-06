Il Cavaliere Domenico De Rosa entra nel Rotary Club di Paestum: “grandissimo onore. A disposizione per la comunità”

Il Rotary Club di Paestum ha annunciato l’ingresso del Cavaliere Domenico De Rosa , CEO di SMET , tra i suoi membri. Le prime parole di De Rosa sono emotive e cariche di ringraziamento. “Sono davvero onorato. Far parte del Rotary International è stata un’aspirazione fin da giovanissimo. Avevo già ottenuto il riconoscimento del ‘Paul Harris Fellow’, che è la massima onorificenza dedicata al fondatore del Rotary. Sono profondamente orgoglioso ed emozionato di entrare a far parte del Rotary Club Paestum Centenario. È un percorso solidale che compio con grandissimo orgoglio”. Il Cav. De Rosa spiega che “In questo territorio unico e straordinario è possibile realizzare progetti significativi e notevoli per tutta la comunità”. Il Cav. De Rosa manifesta il ringraziamento a tutti i colleghi membri del club che lo hanno accolto con grande affetto e calore umano, sostenendo che “sarà un vero piacere lavorare fianco a fianco con loro nel futuro”.

E non è mancata una calorosa accoglienza anche da parte del Prefetto e della Presidente del Rotary Club di Paestum Centenario.Il Prefetto Luigi Scorziello ha affermato che “Domenico è un orgoglio per il nostro territorio, e con le sue conoscenze e competenze potrà ampliare gli orizzonti del nostro Club. La sua partecipazione rappresenta un valore aggiunto significativo, soprattutto per l’impegno che potrà mettere nei nostri progetti. Siamo fiduciosi che la sua presenza porterà nuove idee e stimoli per tutti noi”.

Anche la Presidente Maria Luisa De Leo si mostra entusiasta dell’ingresso del Cavaliere Domenico De Rosa nel Rotary Club di Paestum. De Leo ha affermato che “Avere Domenico nel nostro Club è un onore. È una persona di grande valore umano e professionale, e siamo certi che contribuirà in maniera significativa ai nostri progetti. Il suo entusiasmo per la nostra iniziativa è stato evidente fin dal primo momento e la sua disponibilità a mettersi a disposizione per il bene comune rappresenta un esempio perfetto dello spirito rotariano”.

Proprio insieme, lavoreranno fin da subito al progetto “Mare Nostrum” voluto fortemente dalla presidente De Leo. “Il nostro progetto nasce dalla consapevolezza delle bellezze del nostro territorio, frequentato da numerosi turisti che apprezzano le nostre coste e il nostro mare limpido, sempre insignito della Bandiera Blu. Abbiamo pensato di dare un ulteriore contributo alla pulizia dei mari, in particolare dei porti, utilizzando robot di ultima generazione capaci di catturare microplastiche e liquidi inquinanti” spiega De Leo. “Stiamo lavorando per finalizzare una collaborazione che porti benefici concreti alla tutela dell’ambiente marino”. Il Rotary Club di Paestum sta sviluppando un protocollo d’intesa per coinvolgere anche altre realtà locali e internazionali, per contribuire all’ambizioso progetto di pulizia dei mari.

L’ingresso del Cav. Domenico De Rosa nel Rotary Club di Paestum è stato ufficializzato durante la serata del 1° giugno al Savoy Beach Hotel, a cui hanno presenziato anche diversi sindaci delle zone costiere, interessati a collaborare per il successo del progetto Mare Nostrum. L’evento è stata un’occasione per presentare in dettaglio le iniziative del Rotary Club di Paestum e per rafforzare le relazioni con le istituzioni locali.