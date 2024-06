Il Cammino di San Nilo protagonista su Canale 5 nel programma “I Viaggi del Cuore” con Don Banzato

Appuntamento Domenica 23 giugno, su Canale 5 alle 8.50 per un appuntamento imperdibile con “I Viaggi del Cuore”. La celebre trasmissione, guidata da Don Davide Banzato, dedicherà una puntata speciale al Cammino di San Nilo, un percorso che incanta e ispira con la sua fusione di natura, cultura, fede e passione.

Il Cammino di San Nilo rappresenta un viaggio affascinante attraverso il cuore del Cilento. Questo straordinario percorso è stato recentemente esplorato e documentato dalla troupe de “I Viaggi del Cuore”, grazie all’iniziativa della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo.

Per tre giorni, le telecamere hanno catturato le meraviglie di questo itinerario, partendo dall’Oasi WWF Grotte del Bussento di Morigerati, passando per i suggestivi Capelli di Venere a Casaletto Spartano, fino a raggiungere le incantevoli località di Sapri, Palinuro, Rofrano, Laurito, San Michele a Caselle in Pittari, Santa Cecilia a Futani, e San Nazario. Il Cammino di San Nilo offre un’opportunità unica per immergersi nelle bellezze naturali e culturali del Cilento. Ogni tappa del percorso svela paesaggi mozzafiato e testimonianze di una storia millenaria. Dalle grotte carsiche dell’Oasi WWF, habitat naturale di specie protette, agli scenografici Capelli di Venere, una cascata che sembra uscita da un dipinto, ogni luogo racconta una storia di meraviglia e sacralità.

La puntata de “I Viaggi del Cuore” dedicata al Cammino di San Nilo sarà una straordinaria opportunità per promuovere il territorio cilentano a livello nazionale. Il format di Don Davide Banzato è noto per il suo approccio che combina elementi culturali e spirituali, riuscendo a coinvolgere un pubblico ampio e diversificato.

Sarà possibile rivedere la puntata: https://mediasetinfinity.mediaset.it/programmi-tv/iviaggidelcuore_SE000000000085