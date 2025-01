Il caggianese Nico Valisena nuovo centrocampista del Potenza Calcio

La comunità di Caggiano festeggia per il suo giovane concittadino, Nico Valisena, che ha appena firmato un importante contratto con il Potenza Calcio.

La carriera calcistica

Il giovane calciatore classe 2005, che ha già dimostrato di possedere un talento straordinario, nonché doti di leadership che lo hanno visto capitano della formazione Primavera della Sampdoria.

Nico ha intrapreso il suo percorso calcistico nel settore giovanile della storica società genovese, dove ha completato tutta la trafila, dall’Under 17 fino alla Primavera. Durante il suo tempo con la maglia blucerchiata, ha collezionato ben 43 presenze, dimostrando non solo abilità tecniche superiori, ma anche una capacità di guidare i suoi compagni in campo, un aspetto fondamentale per un giovane atleta.

Orgoglio valdianese

La notizia della sua firma con il Potenza Calcio è stata accolta con entusiasmo non solo dai suoi familiari e amici, ma da tutta la comunità di Caggiano.