Il Buccino supera l’Apice: finisce 2 a 0

Un gol per tempo bastano e avanzano al Buccino Volcei per archiviare la pratica Apice dei grandi ex. Il 2-0 del “Paolino Via” ha permesso ai rossoneri di mantenersi nelle zone alte della classifica e, in attesa del derby tra Ebolitana-Battipagliese, di issarsi al primo posto in classifica.

La gara

Primo tempo molto bloccato, con le due squadre che facevano fatica a creare importanti occasioni da gol. Partita più aperta nella ripresa, soprattutto dopo il vantaggio dei rossoneri, i quali poi, dopo il gol del raddoppio, hanno legittimato il risultato ottenuto sul campo.

Dopo una prima fase equilibrata, il Buccino inizia ad uscire allo scoperto e, al 32′, Dellacasa ha la grande occasione di testa sul corner battuto da Guatieri, ma il pallone sfiora soltanto la traversa.

Le prove generali per il gol del vantaggio, però, terminano al 39′, quando Hefiane viene atterrato da Pengue in area al termine di una straripante azione personale. Dal dischetto, Aleksic è freddo nello spiazzare Guerra e nel realizzare l’1-0.

Nel finale di tempo un’occasione per parte: per i rossoneri, al 45′, Hefiane sbatte su Guerra in uscita e, sulla successiva ribattuta, Iasevoli calcia alto; per i sanniti, nel recupero, Pulcinaro di testa sbatte sulla traversa.

Nella ripresa, le due squadre partono in maniera contratta, ma a trovare la via del gol sarà ancora il Buccino al 65′ ancora con Aleksic: il serbo schiaccia in rete di testa il cross pennellato del subentrante Grande dalla sinistra e chiude virtualmente i conti con il 2-0.

Il raddoppio non ferma il Buccino, che va due volte vicino a triplicare le marcature con Guatieri, che sfiora per due volte il palo alla sinistra del portiere, e si vede annullare il 3-0 di Gonella per fuorigioco.

Il triplice fischio dell’arbitro formalizza il sorpasso in classifica dei volceiani sui sanniti.

Tabellino

Buccino Volcei: Palladino, Di Mauro, Del Giudice (dal 46′ Grande), Dellacasa, Pierce, De Vasconcelos, Guatieri (dall’85’ Gibba), Montemarani (dal 69′ Titarelli), Hefiane, Aleksic (dal 72′ Gonella), Iasevoli (dal 90′ Buono). A disp.: Isernia, Savastano, Siano, Laplace. Allenatore: Carlo Graziani.

Apice: Guerra, Acka, Pulcinaro, Zullo, Mercaldo, Colarusso, Perlingieri, Pengue (dal 74′ Del Percio), Cozzolino (dal 78′ Urciuoli), Evangelista (dal 71′ Mancini), Cagnale. A disp.: Castellano, Diallo, Vernacchio, D’Agostino, Schena, Sellitto. Allenatore: Francesco Messina.

Marcatori: 39′ (r) e 65′ Aleksic (B)

Arbitro: sig. Mario Ciccarelli – Castellammare di Stabia

Assistente Arbitro 1: Giacomo Sirico – Torre del Greco

Assistente Arbitro 2: Pietro De Cicco – Nola

Ammoniti: Dellacasa (B); Colarusso, Zullo, Perlingieri (A).