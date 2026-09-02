“Il Borgo dei Borghi”: la città di Sapri scelta per rappresentare la Regione Campania sulle reti Rai

Sapri è stata ufficialmente selezionata per rappresentare la Campania nella 14ª edizione de “Il Borgo dei Borghi”, la celebre trasmissione televisiva in onda su Rai 3 e condotta da Camila Raznovich. La competizione, che ogni anno accende i riflettori sui centri storici e sulle eccellenze paesaggistiche più suggestive della penisola, costituisce una vetrina strategica di livello nazionale per la perla delle Terre del Bussento e dell’intero Cilento.

I riflettori sulla competizione si accenderanno a partire da domenica 18 ottobre, data in cui prenderà il via la trasmissione dei reportage dedicati alle realtà locali in gara. Ogni domenica pomeriggio, all’interno del palinsesto di Rai 3, il pubblico potrà scoprire la storia, l’identità culturale e l’offerta turistica di Sapri, nota in tutta Italia come la “Città della Spigolatrice”. Il percorso televisivo culminerà nella finale trasmessa in prima serata nella domenica di Pasqua, occasione in cui verrà proclamato il borgo vincitore dell’edizione 2026/2027.

Le istituzioni: “Orgoglio e grande opportunità per la comunità”

Entusiasmo e visione strategica emergono dalle parole dell’amministrazione comunale, che vede nella partecipazione al format un tassello fondamentale per la promozione del brand turistico territoriale.

«La partecipazione a “Il Borgo dei Borghi” – dichiara Amalia Morabito, Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo del Comune di Sapri – è una bellissima occasione per raccontare Sapri attraverso le sue tante anime: il mare, la cultura, la storia, le tradizioni e l’identità della nostra comunità. Vogliamo mostrare al pubblico nazionale una città autentica, accogliente e ricca di bellezze, capace di emozionare in ogni stagione. Sarà un’importante vetrina e, allo stesso tempo, un’occasione per coinvolgere tutta la comunità in un percorso di valorizzazione e promozione del territorio».

Sulla stessa linea il primo cittadino, che richiama l’intera cittadinanza all’unità e alla partecipazione attiva:

«Essere protagonisti de “Il Borgo dei Borghi” è motivo di grande orgoglio per tutta la città – sottolinea il Sindaco di Sapri, Antonio Gentile –. Sapri ha una storia importante, un patrimonio culturale e paesaggistico straordinario e una forte identità che meritano di essere conosciuti e apprezzati ben oltre i confini del nostro territorio. Questa partecipazione ci offre l’opportunità di presentare Sapri all’Italia intera e di rafforzare la nostra strategia di promozione turistica. Invito tutti i cittadini a vivere questa esperienza con entusiasmo e a sentirsi parte di un’occasione che riguarda l’intera comunità».

Come votare su RaiPlay per sostenere Sapri

Il piazzamento finale di Sapri dipenderà in misura determinante dal voto digitale espresso dagli utenti. La procedura si svolgerà online e richiedere un account attivo sulla piattaforma streaming della Rai.

Per supportare il comune cilentano, si consiglia a residenti, turisti e simpatizzanti di effettuare preventivamente la registrazione gratuita su RaiPlay. L’iscrizione anticipata permette di evitare i rallentamenti tecnici o i picchi di traffico sul server durante le fasi decisive di votazione. La chiamata al voto punta a creare una rete di supporto estesa, che coinvolga sia la comunità locale sia chiunque sia legato a Sapri per motivi turistici o d’origine.