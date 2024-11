“Il Black Friday migliore? Nei negozi del territorio: l’invito dell’Uncem e Comunità Monana Alburni

L’UNCEM (Unione Nazionale Comuni Enti Montani) in occasione del blackfriday ha lanciato una campagna per promuovere gli acquisti nei negozi dei piccoli paesi: “Il #blackfriday è solo nei negozi del tuo territorio” questo il messaggio della campagna di marketing territoriale lanciata dall’ente per il secondo anno consecutivo e divulgata anche dall’UNCEM Campania, presieduta da Vincenzo Luciano.

L’iniziativa

Una campagna che vuole contrastare la desertificazione commerciale nei paesi. “Il #blackfriday è solo nei negozi del tuo territorio. Gli acquisti solo sotto casa, e non sulle grandi piattaforme di logistica e mega siti web. Salviamo con Uncem i negozi, che nei paesi sono sempre meno, più deboli, visto che oltre 200 Comuni in Italia non hanno più negozi e bar. Altri 500 sono a rischio desertificazione commerciale. Il black friday on line è distruttivo per l’economia delle città e dei paesi” hanno fatto sapere dall’ente nazionale con dati alla mano.

L’invito della Comunità Montana Alburni

Difatti sono tanti i cittadini che decidono di acquistare online anche in vista del Natale, ma in questo modo si rischia di non sostenere l’economia locale. Alla luce dei dati anche dalle pagine istituzionali della Comunità Montana Alburni, presieduta da Antonio Opramolla, è stato condiviso e divulgato lo stesso messaggio: “I negozi di prossimità, gli artigiani, gli esercenti che la mattina, pur affrontando mille sacrifici, decidono di aprire le saracinesche delle loro attività contribuendo a dare vita al paese, offrono un servizio che non ha prezzo, oltre a prodotti locali preparati con amore e attenzione ai dettagli. Ogni acquisto che fai nei negozi della tua zona aiuta a mantenere viva la comunità e a creare posti di lavoro per i nostri concittadini e, in più, i negozianti locali conoscono i loro clienti e le loro esigenze.

Scegliere di spendere nei negozi del proprio paese significa anche ridurre il nostro impatto ambientale” hanno fatto sapere dalla Comunità Montana Alburni.