Codacons Campania, torna il Black Friday: “Occhio alle truffe”, ecco come difendersi

In vista del prossimo Black Friday, il Codacons Campania annuncia di essere pronto a monitorare attentamente le possibili truffe che potrebbero verificarsi durante questo periodo di sconti. Il Codacons invita tutti i consumatori a prestare la massima attenzione ai prezzi e a fotografarli prima dell’inizio delle promozioni, ad acquistare da venditori affidabili ed a diffidare dalle offerte che sembrano troppo vantaggiose per essere vere, per evitare spiacevoli sorprese.

Vademecum

Il Codacons Campania rimane adisposizione per qualsiasi segnalazione da parte dei consumatori. Non solo. Il Presidente del Codacons Campania, l’avv. Matteo Marchetti, afferma: “In occasione del Black Friday, i rinnovi e le nuove iscrizioni al Codacons Campania saranno scontati dell’80%. Con 10 euro all’anno si diventerà soci Codacons con la possibilità di ricevere consulenze gratuite presso tutte le sedi Codacons d’Italia. Uniti per un nuovo Black Friday sempre dalla parte dei consumatori”.