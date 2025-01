Il bilancio della III Commissione Consiliare di Eboli: un anno di lavoro intenso e partecipativo

La III Commissione Consiliare del Comune di Eboli, presieduta da Matteo Balestrieri, ha concluso il suo primo ciclo di lavori con un bilancio positivo. In un anno di attività, la commissione – si legge in una nota – si è distinta per un lavoro costante e partecipativo, affrontando temi cruciali per la comunità e coinvolgendo attivamente cittadini, associazioni e gruppi politici.

Un luogo di confronto e dialogo

La III Commissione, che si occupa di Politiche Sociali, Giovanili, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Spettacolo, Tempo Libero e Sanità, si è rivelata un luogo di confronto e dialogo costruttivo tra i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. Grazie a un lavoro di squadra e a una costante ricerca del consenso, la commissione è riuscita a raggiungere importanti risultati.

Le principali attività svolte

Tra le principali attività svolte dalla commissione si possono citare:

La nomina del Garante dei diritti delle persone con disabilità: La commissione ha lavorato attivamente per accelerare la nomina del Garante, figura fondamentale per la tutela dei diritti dei disabili.

La commissione ha lavorato attivamente per accelerare la nomina del Garante, figura fondamentale per la tutela dei diritti dei disabili. L’analisi del Piano Programma dell’Azienda Speciale Sele Inclusione: La commissione ha approfondito il funzionamento dell’azienda, ponendo l’accento sull’assistenza agli alunni con disabilità e agli anziani.

La commissione ha approfondito il funzionamento dell’azienda, ponendo l’accento sull’assistenza agli alunni con disabilità e agli anziani. Il miglioramento del servizio di refezione scolastica: Su sollecitazione delle mamme, la commissione ha lavorato per migliorare la qualità del servizio di refezione scolastica, prestando particolare attenzione all’aspetto ambientale e nutrizionale.

Su sollecitazione delle mamme, la commissione ha lavorato per migliorare la qualità del servizio di refezione scolastica, prestando particolare attenzione all’aspetto ambientale e nutrizionale. La tutela della salute: La commissione ha seguito con attenzione le problematiche legate al settore sanitario, partecipando a incontri e conferenze per trovare soluzioni ai problemi dei cittadini.

La commissione ha seguito con attenzione le problematiche legate al settore sanitario, partecipando a incontri e conferenze per trovare soluzioni ai problemi dei cittadini. La promozione della cultura e del sociale: La commissione ha coinvolto attivamente i giovani e le associazioni del territorio, organizzando incontri e dibattiti su temi importanti come il cyberbullismo e l’inclusione sociale.

La commissione ha coinvolto attivamente i giovani e le associazioni del territorio, organizzando incontri e dibattiti su temi importanti come il cyberbullismo e l’inclusione sociale. Il sostegno alle iniziative culturali: La commissione ha espresso parere favorevole al trasferimento a Eboli del Museo di Carlo Levi e della questione Meridionale, dando un importante impulso alla valorizzazione del patrimonio culturale della città.

Un futuro promettente

Il presidente Matteo Balestrieri ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalla commissione e si è detto determinato a proseguire su questa strada, coinvolgendo sempre più i cittadini e le associazioni nella definizione delle politiche comunali.