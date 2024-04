“Il Berretto a Sonagli” di Pirandello: sold aut a Battipaglia!

Grande attesa per lo spettacolo “Il Berretto a Sonagli” di Luigi Pirandello, che andrà in scena domenica 14 aprile 2024 al Cinema Teatro Bertoni di Battipaglia. La compagnia Samarcanda Teatro, organizzatrice della rassegna “Battipaglia in Palcoscenico – Tutti a Teatro”, fa registrare il tutto esaurito per la rappresentazione, che ha confermato l’interesse e l’apprezzamento del pubblico per il teatro di qualità.

Un successo che fa il bis?

Visto l’esaurimento di biglietti, la compagnia Samarcanda Teatro, presieduta da Francesco D’Andrea, sta valutando l’ipotesi di organizzare una replica dell’opera di Luigi Pirandello per accontentare il numeroso pubblico che non ha avuto la possibilità di assistere alla rappresentazione.

Il cast

“Il Berretto a Sonagli”, commedia in due atti che affronta temi come la maschera sociale, l’ipocrisia e la follia, è stata messa in scena con la regia di Enzo Fauci, che ha offerto una chiave di lettura moderna e originale del testo pirandelliano. Fauci ha anche interpretato il ruolo del protagonista, Ciampa, affiancato da un cast d’eccezione composto da Giusy Murrone (Beatrice Fiorica), Donato Ciociola (Federico), Nino Chillemi (Commissario Spanò), Rita D’Anna (Assunta), Marianna Pesce (Nannina) e Stefania Melella (la Saracena).

Il successo di “Il Berretto a Sonagli” dimostra ancora una volta la vitalità del teatro in Campania e l’interesse del pubblico battipagliese per la cultura.