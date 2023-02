Il 72% dei divorziati in Italia cerca un nuovo partner sui siti d’incontri online

Affrontare un divorzio non è mai facile, per nessuno.

Il processo può essere emotivamente e finanziariamente logorante, sia per una parte che per l’altra. Difficilmente esiste un vincitore, nel vero senso del termine. Un divorzio, però, non è semplicemente legato al procedimento di separazione, in quanto può anche essere difficile, in seguito, trovare il coraggio di ricominciare a frequentare altre persone.

In Italia, sempre più persone si rivolgono alle piattaforme online per essere aiutate a superare il divorzio: questo articolo esplorerà l’aumento degli incontri successivi ad un divorzio in Italia, le sfide uniche dei single divorziati e i vantaggi delle piattaforme online per gli incontri di questo genere.

L’ascesa dei divorzi in italia

I divorzi, in Italia, sono incredibilmente aumentati nel corso degli anni. C’è chi dice che sia colpa della tecnologia, ma non siamo qui per sindacare sulle ragioni delle persone.

In media, i divorzi in Italia si classificano con un tasso attualmente pari allo 0,8 su 1000 abitanti. Un livello di percentuale che è più alto nel nord del Paese, rispetto al sud, probabilmente a causa del più alto tasso di divorzi nelle zone industrializzate del Paese.

Secondo i sondaggi, la principale causa di divorzio in Italia sarebbe l’infedeltà, mentre altri fattori includono questioni finanziarie, problemi di comunicazione e incompatibilità. Il processo di divorzio è piuttosto complicato e può richiedere diversi mesi o addirittura anni per essere completato.

La crescente popolarità dei siti di incontri per divorziati

Gli appuntamenti dopo il divorzio possono essere difficili, soprattutto perché molte persone si sentono emotivamente svuotate e non hanno fiducia in se stesse.

Tuttavia, per superare il divorzio, è importante abbracciare il processo di ricerca di un nuovo partner, uscendo dal concetto di “fuori target”. È qui che entrano in gioco i siti di incontri per divorziati, che offrono ai single uscenti da un matrimonio una piattaforma sicura e protetta, per esplorare potenziali partner oppure delle ricerche per uscite occasionali.

La popolarità dei siti di incontri per divorziati in Italia è aumentata costantemente nel corso degli anni, in quanto sempre più persone si rendono conto dei vantaggi dell’utilizzo di piattaforme online per gli incontri.

D’altronde, l’amore non ha tempo ed età, no?

Cosa rende unici gli incontri per divorziati?

Gli incontri di divorzio possono tuttavia essere unici e caratteristici rispetto agli altri più “tradizionali”, soprattutto per via del fatto che molte persone si sentono a proprio agio quando parlano con qualcuno che ha vissuto un’esperienza simile alla loro.

I divorziati vanno molto d’accordo con altri divorziati, e lo confermano le statistiche.

Può essere più facile aprirsi con qualcuno che ha vissuto le stesse emozioni e difficoltà. In questi casi diventa quindi più facile instaurare un rapporto di fiducia, specie se chi abbiamo di fronte ha già affrontato un divorzio a sua volta. Ciò gli permetterebbe di comprendere le sfide che ne derivano, e tutte le conseguenze.

Le sfide dei single divorziati e il motivo per cui scelgono l’amore sul web

I single divorziati spesso faticano a trovare il coraggio di ricominciare a frequentare.

Ecco perché le piattaforme online per gli incontri di divorzio possono essere così vantaggiose: forniscono uno spazio sicuro e protetto, grazie al quale poter conoscere persone con esperienze simili e senza la paura di essere giudicati.

Le piattaforme specializzate facilitano anche la ricerca di partner compatibili, in quanto possono cercare persone con interessi e background simili sfruttando sia gli algoritmi di matchmaking che le varie informazioni sul divorzio inserite in fase di iscrizione.

Un’altra sfida che i single divorziati devono affrontare è lo stigma legato all’essere divorziati. In alcune parti d’Italia, il divorzio è ancora visto come un tabù, motivo per cui le persone divorziate possono avere difficoltà a trovare accettazione nei loro circoli sociali. Le piattaforme online che accolgono i divorziati offrono uno spazio in cui le persone possono incontrare potenziali partner senza alcun giudizio o stigma, permettendo loro di trovare relazioni basate sulla comprensione e il rispetto reciproci.

Il fenomeno del dating online sta diventando perciò sempre più popolare tra i divorziati in Italia. Per scegliere il sito di incontri giusto per te, è importante considerare fattori come la sicurezza, la qualità dei profili e le funzionalità offerte. Se vuoi scoprire i siti d’incontri più affidabili e di successo, clicca sul link “https://amore360.it/siti-incontri/“. Questa pagina ti offre una panoramica completa dei migliori siti di incontri online, con un confronto tra le loro caratteristiche e recensioni affidabili.

I vantaggi dei servizi di incontri per divorziati.

L’uso di piattaforme online per incontri di divorzio può offrire molti vantaggi oltre a quelli che abbiamo già visto, andando oltre il semplice concetto di divorzio.

Innanzitutto, qualsiasi strumento di dating online facilita la ricerca di partner compatibili, permettendo agli utenti di incontrare persone che abbiano passioni o hobby simili. Le piattaforme online facilitano poi anche lo scambio di contatti di potenziali partner in diverse parti del Paese, consentendo alle persone di esplorare relazioni con utenti di diversa provenienza e cultura.

Piattaforme online per incontri di divorzio in Italia.

Esistono moltissime piattaforme online per gli incontri di divorzio in Italia.

Queste piattaforme vanno dai classici siti di incontri di stampo generico a siti specifici per i single divorziati, i quali si focalizzano sulla proposta di un’offerta mirata verso questa specifica tipologia di pubblico. I siti di incontri generici sono invece solitamente gratuiti, e permettono di cercare potenziali partner in base all’età, alla posizione, agli interessi e ad altri fattori.

Tuttavia, i siti di incontri in generale potrebbero non essere sempre sicuri, anche se si tratta di un rischio comunque piuttosto relativo.

I siti specifici per incontri di divorziati offrono infatti, di solito, un ambiente sicuro e protetto, gestito da team fisici di moderatori. Questi siti richiedono agli utenti di creare un account e di fornire alcune informazioni di base, come l’età, il sesso e gli interessi.

I siti di incontri per divorziati più popolari in Italia.

I siti di incontri per divorziati più popolari in Italia includono:

Incontri Divorziati;

Divorziati ma pronti;

Incontri Divorziati Italia.

Incontri Divorziati è un sito gratuito che permette alle persone di cercare potenziali partner in base all’età, alla posizione, agli interessi e ad altri fattori. Una piattaforma piuttosto basic, ma comunque funzionale, che permette di organizzare incontri tra persone che hanno appena terminato il loro matrimonio.

Divorziati ma pronti è un sito popolare per i single divorziati in Italia. Il sito richiede agli utenti di creare un account e di fornire alcune informazioni di base, andando quindi a definire un profilo di comparazione che sarà utilizzato per trovare persone affini a sé.

Incontri Divorziati Italia è infine un sito specifico per single divorziati, che consente alle persone di cercare potenziali partner in base all’età, alla posizione ed agli interessi.

Queste tre piattaforme, come avrete potuto notare, sono dunque molto simili, sfruttando algoritmi quasi identici per il raggiungimento di uno scopo in comune.

Consigli per uscire con successo dopo il divorzio

Gli appuntamenti dopo il divorzio possono essere spesso difficili, resi quasi impossibili da fattori come timidezza, paura e ansia da prestazione. Ricordiamoci, infatti, che parliamo pur sempre di persone che hanno già fallito in un matrimonio.

Anche per questi utenti, tuttavia, è possibile ritrovare l’amore.

Ecco alcuni consigli per uscire con successo dopo il divorzio:

Siate aperti a nuove relazioni: non lasciate che le vostre esperienze passate con le relazioni vi impediscano di trovare di nuovo l’amore;





Prendetevi il tempo necessario: per conoscere qualcuno prima di buttarvi in una relazione;





Siate onesti: siate sinceri sui vostri sentimenti e sulle vostre intenzioni;





Avere aspettative realistiche: non aspettatevi che una relazione sia perfetta sin da subito;





Non abbiate fretta: non sentitevi obbligati a muovervi troppo velocemente, succubi di un’urgenza completamente inesistente;





Cercate aiuto: se siete in difficoltà con il processo di frequentazione dopo il divorzio, non esitate a chiedere aiuto a un professionista.

Come scegliere la giusta piattaforma online per gli incontri di divorzio

Scegliere la giusta piattaforma online per gli incontri di divorzio può essere difficile, ma di certo non impossibile. Insieme a qualche consiglio sul come gestire gli appuntamenti, ecco alcuni fattori da considerare quando si sceglie una piattaforma online per gli incontri di divorzio.

Non sottovalutate questo passaggio, poiché potrebbe influenzare interamente il vostro processo di crescita ed espansione.

Reputazione: cercate siti con una buona reputazione;





Sicurezza: assicuratevi che il sito disponga di un sistema di pagamento sicuro e di altre misure di sicurezza come crittografia e simili;





Base di utenti: verificate le dimensioni e i dati demografici della base di utenti, per assicurarvi di trovare il giusto tipo di persone e di non iscrivervi su una piattaforma vuota;





Caratteristiche: cercate siti che offrano funzioni come chat e videochiamate, che possono essere utili per conoscere potenziali partner anche a distanza;





Costo: iscriversi, infine, senza considerare il costo del sito potrebbe essere una scelta fatale.

Conclusione

Per concludere la nostra panoramica: gli incontri per divorziati organizzati online, in Italia, sono in costante aumento e crescita, in quanto sempre più persone si rendono conto dei vantaggi dell’utilizzo di piattaforme online per gli incontri specifici.

I single divorziati spesso faticano a trovare il coraggio di ricominciare a frequentarsi, e le piattaforme online offrono uno spazio sicuro e protetto per uscire da tale blocco e cominciare a tornare alla vita di un tempo. Esistono diversi siti di incontri per divorziati in Italia ed è importante scegliere quello giusto per voi.

Con la piattaforma giusta e una buona dose di motivazione, è sempre possibile ritrovare l’amore.

Sempre.