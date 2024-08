Il 23 gennaio 2025 al PalaSele di Eboli arrivano Il Volo con il concerto “Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport”

Mentre prosegue con grandissimo successo il tour estivo che sta tenendo impegnati Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble in numerose date a cielo aperto nelle più suggestive venue d’Italia, IL VOLO annuncia oggi cinque nuovi imperdibili appuntamenti di TUTTI PER UNO – AD ASTRA LIVE NEI PALASPORT, il tour nei principali palazzetti italiani prodotto da Friends & Partners in partenza a gennaio 2025.

Tra le nuove date, l’appuntamento in Campania è fissato al PalaSele di Eboli per il 23 gennaio 2025. Le prevendite per le nuove date di TUTTI PER UNO – AD ASTRA LIVE NEI PALASPORT sono aperte, esclusivamente per il fanclub, dalle 16:00 di oggi, e dalle 16:00 di domani, 8 agosto, saranno disponibili su Ticketone.

IL VOLO sta presentando dal vivo la propria musica e i più grandi successi della tradizione musicale italiana in occasione delle numerose date di TUTTI PER UNO – CAPOLAVORO, gli appuntamenti estivi in corso da inizio giugno nelle più suggestive venue del nostro Paese.

Il 2024 è un anno importante per il trio italiano più famoso al mondo che sta festeggiando in musica 15 anni di carriera e di amicizia insieme: è iniziato a febbraio con il successo di “Capolavoro”, il brano certificato Disco d’Oro e presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, proseguito a marzo con la pubblicazione del primo disco di inediti “Ad Astra”, le date in Giappone di maggio e arrivato fino all’Arena di Verona con Tutti Per Uno (da un’idea di Michele Torpedine, prodotto da Friends & Partners), tre speciali eventi-concerto con numerosi ospiti, in onda su Canale 5.

Il prossimo autunno IL VOLO sarà protagonista di un tour nelle principali capitali europee e nel 2025 sarà negli USA, in Canada e in America Latina.

Le luci sul palco del PalaSele di Eboli si riaccenderanno questo autunno con il ricco programma di show a cura di Anni 60 produzioni.

Si parte con Renato Zero sabato 2 novembre con “Autoritratto – I Concerti Evento”. A seguire, il grande ritorno di Laura Pausini mercoledì 13 novembre con il “Laura Pausini World Tour Winter 2024”, la prima volta di Tananai al PalaSele atteso venerdì 15 novembre con il “Tananai Live 2024”, Alessandra Amoroso che partirà proprio da Eboli domenica 1dicembre con il “Fino a qui In Tour”. Il 7 dicembre toccherà a Nino D’Angelo con “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80…e non solo!” e il 20 dicembre a Gianna Nannini con “Sei nell’anima tour – European Leg”. Nel 2025 il primo a calcare il palco del PalaSele sarà Lazza, pronto a scatenare la sua energia live con il “Locura Tour” domenica 12 gennaio 2025, mentre giovedì 23 gennaio ci sarà l’imperdibile appuntamento con IL VOLO. Anticipata a sabato 8 febbraio (inizialmente prevista domenica 9) la tappa al PalaSele di “Mare Fuori Il Musical”, nell’attesa poi del gran ritorno dei negramaro che torneranno live a Eboli il 14 ottobre con “Negramaro Palasport 2025”. Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

