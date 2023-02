Ieri l’ultimo saluto a Ferdinando Tomei, il 38enne morto in un tragico incidente

Momenti di dolore e grande commozione ieri ad Ascea Marina dove, presso la chiesa Santa Maria di Portosalvo, si sono tenute le esequie del 38enne Ferdinando Tomei, deceduto giovedì notte all’esterno del supermercato dove lavorava, in via Badolato a Vallo della Lucania. La salma è arrivata in chiesta quasi con un’ora di ritardo rispetto all’orario fissato per il rito funebre, scortata dall’auto della polizia municipale. Ad attendere il feretro tantissime persone, soprattutto giovani, amici di Ferdinando e colleghi di lavoro, che hanno voluto rivolgergli l’estremo saluto. Ad officiare il rito funebre il parroco di Ascea Marina, don Peppino Greco.

La causa del decesso

Intanto sono in corso le indagini sulle cause del decesso. Ferdinando Tomei è rimasto schiacciato dal cancello del supermercato al termine dell’orario di lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti accaduti, sembra che il 38enne, nel chiudere il cancello perimetrale di accesso all’area parcheggio, sia stato travolto dal suo peso. Lo stesso che l’ha scaraventato a terra non lasciandogli scampo.

Un impatto fatale per l’uomo, probabilmente a causa della grossa mole del cancello che ha sopraffatto la vittima facendolo cadere rovinosamente a terra. A dare l’allarme, oltre alla moglie preoccupata per il mancato rientrare del marito, sembra sia stata una passante che avrebbe notato l’auto appartenente all’uomo con i fari accessi ferma dinanzi l’ingresso dove è avvenuta la tragedia. Allertate le forze dell’ordine, sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania diretti dal Tenente Colonnello Sante Picchi. I militari hanno subito messo in moto la macchina dei soccorsi. Ma per Ferdinando Tomei non c’è stato nulla da fare.

L’uomo infatti è stato trasferito dai sanitari del 118 all’obitorio del vicino ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove il giorno successivo è stato effettuato l’esame esterno dal medico legale. Quest’ultimo pare non abbia lasciato alcun dubbio sulle cause del decesso del 38enne. Tant’è che nella stessa giornata di venerdì la salma è stata riconsegnata alla famiglia per organizzare funerali.

Il cordoglio per la morte di Ferdinando Tomei

Tanti intanto i messaggi di cordoglio per la morte di Ferdinando Tomei. “Una marea di gente per te, a conferma della splendida persona che eri. È un dolore atroce non saperti più qui con noi”, è uno dei commenti. “Una parte di noi è volata in cielo” è invece il commento del titolare della catena di supermercati in cui lavorava Ferdinando.