Cilento in lutto per la morte di Ferdinando Tomei

Ascea e Vallo della Lucania, due comunità in lutto per la tragica morte di Ferdinando Tomei, il 38enne originario del centro costiero direttore di un supermercato di una nota catena, sito in via Badolato. L’uomo sarebbe stato travolto e ucciso da un cancello esterno alla struttura. Sembrerebbe che lo stesso, per cause da accertare, sia uscito fuori dal binario e sia caduto travolgendo la vittima.

La tragedia di Ferdinando Tomei

L’episodio venerdì sera all’ora di chiusura. Sarebbe stata la moglie, non vedendolo rientrare, a far scattare l’allarme. L’uomo è stato trasferito intorno alle 22 all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Intorno alle 2 la salma era già presso la sala mortuaria del presidio ospedaliero vallese.

Ferdinando Tomei lascia la moglie e due figli. Viveva ad Ascea dove era conosciuto e ben voluto.

Le indagini sul decesso

Ieri mattina la notizia della sua morte si è diffusa velocemente lasciando sconcerto in quanti lo conoscevano.

Diverse le ipotesi che si susseguono. Tra queste anche la possibilità che l’uomo nel cadere rovinosamente sul suolo abbia subito un colpo mortale. A stabilire cosa sia accaduto realmente saranno i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania diretti dal Tenente Colonnello Sante Picchi.

Sono stati proprio i militari della compagnia vallese ad avere eseguito per l’intera serata, e fino a tarda notte, tutti i necessari rilievi del caso e ad avere posto sotto sequestro il cancello incriminato, terminate tutte le scrupolose operazioni.

Le indagini infatti saranno effettuate anche sullo stato del cancello e sulla corretta manutenzione che l’avrebbe dovuto riguardare. La salma di Ferdinando Tomei sarà sottoposta ad esame autoptico.