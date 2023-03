Iannone (FdI) ringrazia il Ministro Schillaci per l’invio degli ispettori all’Ospedale Ruggi

Il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, ha espresso il suo profondo ringraziamento al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per aver prontamente risposto alla sua richiesta di indagine sull’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Iannone ha evidenziato la necessità di una maggiore attenzione da parte delle autorità di controllo sulla sanità, dopo la serie di gravi decessi verificatisi nell’arco di soli trenta giorni, tra fine gennaio e febbraio 2023.

Solidarietà per le famiglie delle vittime

Il Senatore ha inoltre espresso la sua solidarietà alle famiglie delle vittime, sottolineando che è importante conoscere la verità su quanto accaduto e che la politica deve fare la sua parte senza aspettare l’attività giudiziaria.

Iannone ha espresso la sua fiducia nell’attività degli ispettori e ha auspicato che essa possa fare piena luce sulla situazione. Ha inoltre sottolineato la presenza di ottime professionalità mediche e infermieristiche all’ospedale di Salerno, ma ha denunciato le condizioni indecenti in cui queste persone sono costrette a lavorare a causa della politica sanitaria fallimentare della Regione di De Luca.

Il punto di vista del Senatore Iannone

Secondo Iannone, la mancanza di soluzioni organizzative è dovuta alla mancanza di interesse del presidente della Regione, che si concentra esclusivamente sulla clientelismo politico.

Mancano soluzioni organizzative perché De Luca pensa esclusivamente a fare clientele mortificando il valore del merito e la qualità del servizio.

Aspettiamo fiduciosi le risultanze dell’attività ispettiva. Fratelli d’Italia continuerà a battersi per una sanità al servizio dei cittadini e non della politica, quella di valorizzazione delle eccellenze e della rete e non dei primari elettorali”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del collegio salernitano.