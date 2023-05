“I Volti di Castellabate”: una straordinaria mostra nel suggestivo Castello Dell’Abate

Giovedì 1 Giugno 2023 alle ore 19:30 si terrà l’inaugurazione della straordinaria mostra “I Volti di Castellabate” presso il suggestivo Castello dell’Abate.

Dopo aver girato l’Europa, questa mostra di grande rilevanza e dal fascino particolare approda finalmente qui, in occasione del novantesimo anniversario della città. Si tratta di una selezione dei ritratti più belli e caratteristici realizzati dall’artista tedesco Harald Winter, da tempo legato in profondità al borgo e ai suoi abitanti.

Ciò che rende uniche queste opere è la loro naturalezza: ragazzi e ragazze, uomini e donne, anziani e anziane, bambini e bambine diventano soggetti inconsapevoli di ritratti, immortalati nelle loro quotidiane abitudini e comportamenti.

L’ispirazione dell’artista a Castellabate

La vita di Castellabate, con il suo fluire lento e armonioso, offre all’artista una vera e propria fonte di ispirazione per la creazione di queste opere autentiche e vere. Winter dimostra una maestria straordinaria e una semplicità unica, non solo nel riprodurre perfettamente i tratti fisici dei suoi soggetti, ma anche nel delineare sulla tela la loro personalità.

La storia di Castellabate, che si estende per 900 anni, racchiude in sé la storia di ogni singolo cittadino. Proprio per questo motivo, a partire dal prossimo 1 giugno, il Castello ospiterà la mostra “I Volti di Castellabate”, che rappresenterà le persone ancora in vita e quelle scomparse, le quali continuano indissolubilmente a far parte della storia di questo affascinante paese.

Il commento

“Con grande orgoglio presenteremo questa mostra all’interno del nostro Castello. Ho avuto l’opportunità di ammirare alcuni ritratti di Harald Winter, in cui ho chiaramente riconosciuto persone di Castellabate che conosco personalmente. La nostra programmazione per i 900 anni della città non poteva prescindere da una mostra che raccontasse Castellabate attraverso i suoi cittadini”, afferma entusiasta il sindaco Marco Rizzo.

Il sindaco invita calorosamente tutti a visitare questa incredibile esposizione e a lasciarsi incantare non solo dalla mostra di Winter, ma anche da quella dell’artista locale Luigi Severino, che ha saputo immortalare gli angoli di Castellabate in modo così realistico e incantevole.

La straordinarietà della Mostra

Queste due mostre narrano l’unicità, lo spettacolo e la grande bellezza di Castellabate, offrendo una panoramica suggestiva e coinvolgente del patrimonio umano e artistico di questa affascinante città. Non perdete l’occasione di immergervi in questa straordinaria esperienza che celebra la storia e l’anima di Castellabate.