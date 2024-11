I pescatori di Castellabate in udienza speciale da Papa Francesco

Sabato 23 novembre in occasione della recente Giornata Mondiale della Pesca alcuni pescatori di Castellabate accompagnati dai loro familiari e il parroco Don Roberto Guida hanno partecipato all‘udienza speciale con Papa Francesco.

La giornata

Il Santo Padre, che per la prima volta incontra i pescatori, ricorda che la loro attività è antichissima e mostra molta empatia per la fatica e sacrificio che questa attività comporta. Oggi i lavoratori del mare, si trovano difronte non solo alle sfide di sempre ma devono affrontare nuovi e urgenti problemi, come il difficile cambio generazionale, gli aumenti dei costi, la burocrazia che soffoca e la sleale concorrenza delle multinazionali.

Grande é stato l’entusiasmo mostrato del gruppo di Castellabate ascoltando le parole del Papa che esorta i presenti a non scoraggiarsi e di essere uniti tra loro perché in mare non si va da soli: “Sulla barca, come nella vita é necessario faticare insieme perché il successo del lavoro di ciascuno dipende dagli sforzi di tutti“.