I gesti di rispetto e sportività. La Teggianese calcio accoglie l’arbitra Giffoni con una rosa ed un biglietto

Arriva dal Vallo di Diano, da una squadra di calcio, la “Teggianese” una bella pagina di vita che racchiude rispetto e sportività, in ambito sportivo, ed in particolare in un ambiente come quello del calcio, dove spesso le cronache raccontano tutt’altro.

Il gesto de La Teggianese

In occasione della quarta giornata del campionato di terza categoria, sono scese in campo al “Vertucci” di Teggiano, la squadra del paese, la Teggianese, e l’Asd Calcio Gregoriana. La squadra di Teggiano ha accolto l’arbitra Rosa Vertucci con una rosa e con un biglietto sul quale era scritto. “Siamo nel 2023 e di questi episodi non se ne dovrebbe nemmeno parlare. Noi della “Teggianese” siamo con voi donne. Stop alla violenza contro le donne“.

Le parole dell’arbitro

Un gesto, sentito da parte della compagine valdianese, ancor di più perché nel giorno della partita ricorreva la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. La stessa arbitra ha ringraziato con un post la Teggianese per il gesto ed la gentilezza. Rosa Giffoni stessa ha sottolineato: “Le parole fanno male e noi arbitri le sentiamo tutte, quelle gridate dagli spalti e nel campo. Insulti gratuiti che piovo ad ogni partita perché l’arbitro non può sbagliare. Ma oggi è stato diverso. Oggi è stata una gara dove ha regnato il rispetto per 90 minuti nei confronti dei calciatori ma soprattutto dell’arbitro. Si possono vincere i campionati, si può essere primi in classifica, ma se si ha rispetto dell’altro si è primi nella classifica della vita. Grazie all’asd Teggianese, ha concluso l’arbitra, per questo esempio di sportività”.

Un plauso per il gesto della Teggianese è arrivato anche dal Comitato Regionale Arbitri Campania, che si è complimentato con la società di Terza Categoria “Teggianese” per il bellissimo gesto riservato all’arbitro Giffoni della Sezione di Sapri.