I Gatti di Velia: discreti guardiani tra le antiche rovine

Tra le suggestive vestigia dell’antica Velia, una presenza discreta e affascinante allieta i visitatori: una colonia di gatti che vive in armonia all’interno del parco archeologico. Questa singolare convivenza ha trovato una sua organizzazione formale nel 2023 con la nascita della colonia felina di Velia, un’iniziativa che ha avuto origine dall’impegno congiunto di chi quotidianamente opera nel sito.

Un’organizzazione consapevole con il supporto di esperti veterinari

Il progetto è nato dalla sensibilità del personale di fruizione e vigilanza, del personale tecnico-scientifico, della biglietteria e di collaboratori esterni, che hanno sentito la necessità di dare una forma strutturata alla presenza felina. Grazie alla consulenza di esperti veterinari, è stata creata un’organizzazione responsabile per la gestione della colonia.

Oltre dieci gatti sterilizzati e curati, parte integrante del Parco

Attualmente, la colonia felina di Velia conta più di dieci individui. Molti di questi gatti, tra cui Zeno, Hyele, Romeo e altri amici a quattro zampe, sono stati sterilizzati e sottoposti a cure veterinarie. Nel corso del tempo, sono diventati una presenza familiare e benvoluta per tutto il personale e i visitatori del Parco.

Un esempio di armonia tra natura, cura e patrimonio

La colonia felina di Velia rappresenta un piccolo ma significativo esempio di come la natura, la cura degli animali e la valorizzazione del patrimonio storico possano coesistere in modo positivo. Il sito archeologico invita i visitatori a scoprire questa particolare realtà e a conoscere i suoi amati guardiani felini. «Ti aspettiamo per conoscere i nostri amati amici felini», si legge in una nota del Parco.