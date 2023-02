«I borghi dell’amore», buon riscontro di presenze ad Agropoli e Trentinara

Buon riscontro per l’iniziativa “I borghi dell’Amore” che ha visto insieme i comuni di Agropoli e di Trentinara. I due centri, dal 10 al 14 febbraio, hanno organizzato una serie di eventi in occasione della festività di San Valentino.

Le iniziative

Trentinara, da alcuni anni divenuto suggestivo borgo dell’amore, ha avuto l’opportunità di acquisire ulteriori visitatori provenienti da Agropoli. Anche il comune costiero quest’anno aveva allestito il centro storico trasformandolo ne “Il borgo d’oro degli Innamorati” e organizzando iniziative ed eventi musicali.

Soddisfatti gli amministratori dei due comuni.

«Si chiude un nuovo evento con un importante riscontro di presenze – afferma il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi – Una iniziativa che si rinnova ed amplia, Il borgo d’oro degli Innamorati, che da un lato va a valorizzare il nostro borgo e dall’altro crea un motivo in più per Agropoli per essere attrattore in un periodo di bassa stagione. Il bilancio è quindi certamente positivo. Quest’anno il gemellaggio con Trentinara ha rappresentato un passo importante. Sempre più i territori devono andare a braccetto e fare rete».

«Tante persone hanno apprezzato quanto messo in campo in occasione di questo San Valentino – dichiara Rosario Carione, sindaco di Trentinara – con tante iniziative che hanno ravvivato il borgo. Ed è sempre un successo quando si riesce a far muovere persone nel periodo invernale. A conferma che il lavoro di valorizzazione che stiamo portando avanti sul tema dell’amore, paga. Positiva anche la collaborazione con il comune di Agropoli che contiamo possa essere portata avanti ed ampliarsi nel segno dell’amore per i territori, che contraddistingue tanti amministratori».