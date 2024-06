I 100Crammatinirussi aprono la Rassegna Teatro del Sorriso

Il 1° Luglio la Compagnia Teatrale “I 100crammatinirussi” sarà di scena ad Agnone Cilento con la commedia brillante: “Stàmme assènte…te fàzzo no cùnto” (Ascoltami ti faccio un racconto). La rappresentazione si inserisce nella “Rassegna Teatro del Sorriso 2024” – X Edizione – Premio Speciale Vincenzo Durazzo.

Dopo i successi di pubblico e di consensi, registrati in occasione degli spettacoli tenutisi sui palcoscenici dei Teatri di Vallo della Lucania, Agropoli e Laurino, la Compagnia Cilentana fa tappa ad Agnone C.to nel Comune di Montecorice rispondendo, con gioia, alla richiesta del coordinatore della Rassegna l’ing. Antonino Nese.

La Rassegna Teatro del Sorriso

La Rassegna “Teatro del Sorriso” ha uno scopo benefico. I fondi raccolti saranno devoluti per la realizzazione di soggiorni ricreativi e gratuiti nel Cilento, in Vallo di Diano e Alburni della “Vacanza del Sorriso” per le famiglie con bambini oncoematologici di tutta Italia.

La meritoria iniziativa ha il Patrocinio del Comune di Montecorice ed è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Cilento Verde Blu odv e con il Parroco don Gianluca Cariello.

Il cartellone degli spettacoli, tutti ad ingresso gratuito, prevede 5 rappresentazioni: 1°/22/29 Luglio – 1°/5 Agosto.

Aprono la Rassegna “I 100Crammatinirussi”, il 1° Luglio, con la commedia: “Stamme assènte…te fazzo no cunto””.

Si tratta dell’ultimo lavoro teatrale dell’autore cilentano Massimo Sica.

Massimo Sica con “Stamme assènte…te fazzo no cunto” ha dato vita ad una rappresentazione che si colloca a metà tra il “Teatro di narrazione” e la commedia di costume brillante.

E’ presente la scenografia, gli attori interpretano dei personaggi, ma gli episodi narrati sono realmente accaduti.

Gli aneddoti e gli accadimenti di vita portati in scena, non sono di fantasia, ma frutto di una ricerca antropologica condotta dallo stesso autore, ricorrendo a delle semplici interviste di anziani cilentani.

Questa sorta di “ricerca sociale”, adattata ad una trasposizione teatrale, viene portata in scena attraverso un dialogo tra giovani ed anziani.

Insieme all’autore e regista, sulla scena reciteranno:

Giuseppe Flamio Sica;

Angela MAIO;

Rosamaria NICOLETTI;

Nico SANTOMAURO;

Anna Celeste SICA;

Antonella ATTANASIO.

L’organizzazione dell’evento è affidata ad Antonio Infante, la scenografia è curata da Antonio Tortorella e la presentazione della serata a Rosa Sica.