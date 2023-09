Hollywood chiama Cilento: la serie “Generazione Covid 19” di Attilio Rossi selezionata al Festival Cinematografico Internazionale

Quando le luci di Hollywood si accendono, nasce la magia. E’ uno dei sogni nel cassetto di tutti coloro che amano il mondo dello spettacolo, del cinema, della regia, fa parte, almeno una volta nella vita, di quel mondo patinato fatto di “lustrini e paillettes” che siamo abituati a vedeere solo nelle grandi produzioni statunitensi. Questo sogno lo sta toccando con mano, Attilio Rossi, regista e documentarista, Direttore presso CEO Mekanè produzioni. Cilentano, di Agropoli, si è fatto strada, sin da giovanissimo, nel mondo della regia, ricevendo sempre e in ogni campo, grandissimo riscontro e parole di soddisfazione da chiunque abbia avuto il piacere di lavorare con lui.

Ecco la serie

Nel 2020, anno segnato dal Covid-19, decide di mettere su una web serie: “Generazione Covid 19”. Storie vere, di persone obbligate a restare in casa, interpretate da attori che a loro volta devono rimanere a casa. C’è chi sceglie di non uscire, come prevedono le misure per il contenimento del contagio, se non per motivi di stretta necessità, prima che per il rispetto delle regole, per salvaguardare la propria salute e quella dei suoi familiari. Perché il virus fa paura. C’è chi, invece, non ci riesce proprio, sottovaluta il pericolo, o forse lo sfida, ed esce ugualmente. Chi non ha sintomi e con stupore scopre di avere il virus. Chi lo ha contratto e si dispera. Proprio come accade nella realtà.

Un progetto che era nato dalla voglia di reagire ad un virus che, tre anni fa, faceva paura, che ha visto l’adesione di attori provenienti da tutta tutta Italia, mettendo a disposizione una parte del tanto tempo trascorso a casa tra il prima e il dopo.

La serie selezionata ad un importante festival internazionale ad Hollywood

Proprio questa serie, a distanza di tre anni, ha ricevuto un’ulteriore gratificazione. E’ stata, infatti, selezionata all’Hollywood Gold Awards e il New York Movie Awards, entrando di diritto nella Best Web/tv series. Un grande riconoscimento per Attilio Rossi, ma per l’intero territorio cilentano culla di innumerevoli talenti.

Gli Hollywood Gold Awards, qualificati da IMDb, sono un festival cinematografico internazionale mensile. Hollywood è un simbolo straordinario del mondo dell’intrattenimento. Una selezione dei migliori cortometraggi mensili verrà proiettata ogni mese a Los Angeles, presso gli Hudson Theatres.

Come rivedere la serie

La Makanè Produzioni ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo difficile ambizioso progetto. E’ possibile rivedere la serie cliccando qui