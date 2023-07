Gusto Italia tra Bandiera Blu e Verde: un paradiso enogastronomico e artigianale a Santa Maria di Castellabate

Gusto Italia tra Bandiera Blu e Verde: quattro giorni di eccellenze enogastronomiche e artigianato a Santa Maria di Castellabate. Dal 13 al 16 luglio, la fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato farà tappa a Piazza Lucia, portando con sé il meglio del Made in Italy. Santa Maria di Castellabate, una frazione marina riconosciuta con la prestigiosa Bandiera Blu e la Bandiera Verde assegnata dai pediatri italiani, si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gli amanti del gusto italiano.

Un evento speciale in occasione dei 900 anni

Quest’anno, la fiera riveste un’importanza ancora maggiore poiché si celebra il 900º anniversario dalla fondazione della cittadina. Questo importante traguardo sarà il filo conduttore di tutte le iniziative previste durante l’evento.

Gusto Italia, un evento itinerante organizzato dall’Associazione Italia Eventi, è patrocinato dal Comune di Castellabate, grazie all’interessamento del sindaco Marco Rizzo e dell’Assessore Nicoletta Guariglia, nonché dal Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, dalla Camera di Commercio di Salerno, dalla Confederazione Nazionale Artigianato CNA di Salerno e dall’UNOE, l’Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

Come di consueto, l’ingresso alla fiera sarà libero e gratuito, con orario di apertura dalle 17:00 a mezzanotte. Oltre agli stand dedicati all’enogastronomia e all’artigianato, i visitatori potranno ammirare il Teatro nazionale di Burattini di Antica Tradizione di Mauro Apicella, che sarà attivo dal venerdì alla domenica. Un’occasione unica per immergersi nell’arte e nella tradizione italiana.

Il commento

“Amiamo tornare nel Cilento costiero, Santa Maria è una tappa imprescindibile del nostro tour estivo. Qui c’è storia, la cultura delle produzioni di eccellenza è sentita e il grande patrimonio naturalistico è protetto e valorizzato. Ritroviamo i nostri valori e la nostra passione per una nazione che merita attenzione e cura”, sottolinea il presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

Le aziende e i prodotti presenti a Gusto Italia rappresenteranno cinque regioni italiane. Dalla Campania, arriveranno salumi, formaggi, tartufi, composte di frutta e biscotteria artigianale irpina. Saranno presenti anche dolci tipici campani, donuts, crepes e waffelini in vari gusti e colori. I golosi potranno deliziarsi con caramelle, lecca lecca e marshmallow di una giovane azienda, oltre a liquori alla canapa e al finocchietto. Da Capaccio Paestum sarà possibile gustare ottimo miele da apicoltura artigianale e numerosi prodotti derivati.

4 giorni tra Cilento e altre regioni italiane

Dal Puglia arriveranno taralli friabili, disponibili anche senza lievito e in tanti gusti diversi. Dalla Basilicata, sarà possibile degustare pasta artigianale, peperoni cruschi, legumi, formaggi e salumi, tra cui il noto Canestrato di Moliterno, oltre a un vino medievale ottenuto da un’antica ricetta.

Dalla Calabria ci sarà una vasta selezione di liquirizia, da cui nascono una serie di declinazioni e abbinamenti. Dalla Sicilia, invece, arriveranno il cioccolato di Modica e tanti dolci tipici dell’isola, come cannoli e pasta di mandorle.

L’angolo dell’artigianato sarà ricco di proposte, tra cui bigiotteria, ceramiche artigianali, cristalli profumati, simpatiche calamite da regalare e prodotti per l’aromaterapia. Saranno disponibili anche prodotti in pelle, cappelli, bracciali e tegole dipinte realizzate da un artista cilentano.

Gusto Italia in tour sarà attivo tutti i giorni dalle 17:00 a mezzanotte. Partner dell’iniziativa è il blogzine Rosmarinonews.it, che seguirà e racconterà tutte le tappe dell’evento.

Le tappe

Le prossime tappe di Gusto Italia in tour 2023 prevedono altre affascinanti destinazioni nel Sud Italia. Dal 19 al 23 luglio, l’evento si sposterà a Metaponto (MT), seguito dal 26 al 30 luglio da Marina di Camerota (SA). Dal 2 al 6 agosto, sarà la volta di Villammare (SA), mentre dall’11 al 15 agosto l’evento si svolgerà a Sapri (SA). Infine, dal 18 al 20 agosto sarà la volta di Minori (SA), e dal 23 al 27 agosto di Acciaroli (SA). Il tour si concluderà dal 30 agosto al 3 settembre con Gusto Italia & Patrimoni UNESCO del Sud a Matera, una delle perle del Sud Italia.