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Guida Untold 2027: Agropoli e la Campania trionfano con il Cellar Door

Premio Cellar Door della Guida Untold a sette ristoranti campani, tra cui Siculento ad Agropoli. Eccellenza enologica e territorio

Di:
Ernesto Rocco
Ristorante

Un prestigioso riconoscimento va a posizionare la provincia di Salerno e l’intera regione al centro del panorama enogastronomico nazionale: il ristorante Siculento Restaurant di Agropoli rientra tra i sette locali campani insigniti del premio Cellar Door all’interno della terza edizione della Guida “Untold – Quello che non è ancora stato detto del vino”. Il volume, curato da Decanto ed edito da Trenta Editore, è stato presentato durante la cerimonia ufficiale svoltasi nel Parco Archeologico di Sibari nell’ambito dell’evento Vinitaly and the City Sibari. Il premio punta a valorizzare le realtà della ristorazione capaci di trasformare la carta dei vini e il servizio di sala in un racconto culturale e identitario, rafforzando la connessione tra i calici e le eccellenze del territorio.

Il significato del riconoscimento Cellar Door

Il progetto Cellar Door nasce con l’intento di premiare i ristoranti nei quali la proposta enologica non rappresenta un semplice abbinamento al cibo, ma un pilastro centrale dell’intera esperienza di accoglienza. La selezione svolta dagli esperti della Guida Untold valuta con attenzione diversi aspetti chiave: la cura e la profondità della carta dei vini, la competenza del personale di sala nel raccontare i viticoltori, e la capacità di promuovere il patrimonio vitivinicolo locale e nazionale. La Campania si conferma così una delle regioni di riferimento per la ristorazione contemporanea, forte di un dialogo sempre più stretto tra i produttori del territorio, i ristoratori e il pubblico.

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I ristoranti premiati in Campania

La presenza della Campania nella Guida Untold 2027 offre uno spaccato eterogeneo della ristorazione regionale, che spazia dalle insegne storiche alle nuove esperienze gastronomiche. Tra le realtà selezionate figura Agropoli, porta del Cilento, insieme ad altre eccellenze diffuse sul territorio regionale:

  • Siculento Restaurant (Agropoli): Ristorante, Classico Elegante
  • Rocco Caggiano il sapore del fuoco (Grottaminarda): Ristorante, Classico Elegante
  • La Locanda Gesù Vecchio (Napoli): Locanda, Tradizionale / Rustico
  • Il Principe Pompei): Ristorante, Minimale / Moderno
  • Terrazza Fiorella (Massa Lubrense): Ristorante, Contemporaneo urbano / Design
  • Sensi Restaurant (Teano): Ristorante, Contemporaneo urbano / Design
  • Antica Hostaria Massa dal 1848 (Caserta): Ristorante, Tradizionale / Rustico

Un racconto del vino oltre la degustazione

L’assegnazione dei riconoscimenti Cellar Door rispecchia la visione della Guida Untold, giunta alla sua terza edizione con l’obiettivo di narrare il vino italiano oltre la semplice degustazione nel calice. Il volume, in uscita ufficiale a novembre per Trenta Editore, mette in luce tutti i fattori che compongono l’identità enograstronomica di una comunità: le storie delle persone, le aziende vitivinicole, i luoghi di produzione e la vocazione all’accoglienza, ponendo in costante dialogo il settore agricolo con il mondo dell’ospitalità.

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