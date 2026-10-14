Abbandona due gattini ad Agropoli: la scena ripresa dalle telecamere

Un ennesimo episodio di inciviltà e maltrattamento verso gli animali si è verificato ad Agropoli, nella zona di Madonna del Carmine. Nella serata di ieri, un uomo avrebbe abbandonato due gattini appena nati, lasciandoli all’interno di una scatola di cartone dinanzi all’ingresso di un negozio di articoli per animali. L’intera sequenza è stata immortalata dagli impianti di videosorveglianza dell’attività presenti nell’area, le cui registrazioni sono già state trasmesse alla Polizia Municipale per avviare le dovute indagini e identificare il responsabile.

La dinamica dell’abbandono registrata dalle telecamere

Dalle immagini acquisite emerge una dinamica nitida: l’uomo è sceso dalla propria autovettura, ha prelevato la scatola dal portabagagli e l’ha posizionata davanti alla vetrina dell’attività commerciale, allontanandosi subito dopo. Con ogni probabilità, l’autore del gesto ipotizzava che i titolari del negozio, alla riapertura mattutina, si sarebbero presi cura dei piccoli. I due gattini, con gli occhi ancora chiusi e totalmente incapaci di alimentarsi autonomamente, sono stati ritrovati e tratti in salvo, ma la loro sopravvivenza resta a rischio senza l’allattamento materno.

L’intervento della Polizia Municipale e le conseguenze penali

Le immagini sono ora al vaglio degli agenti della Polizia Municipale di Agropoli. L’identificazione del veicolo e del conducente potrebbe avvenire a breve, portando a una formale denuncia alla Procura della Repubblica. L’abbandono di animali costituisce infatti un reato sanzionato dall’articolo 727 del Codice Penale, che prevede l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro per chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.

L’appello delle associazioni e la ricerca della madre

Sull’episodio è intervenuta con fermezza l’associazione “Amici a 4 zampe”, attiva sul territorio nella tutela degli animali. I volontari hanno preso in carico i piccoli, sottolineando la gravità della situazione e la necessità prioritaria di rintracciare la gatta madre per garantire la vita dei neonati.

“Abbiamo chiesto che vengano effettuati tutti gli accertamenti necessari, che il responsabile risponda del gesto compiuto secondo quanto previsto dalla legge e, soprattutto, che venga rintracciato con urgenza affinché possa essere recuperata la mamma dei due cuccioli”, spiega Ilaria Procida dell’Associazione Amici a 4 zampe. “Perché la nostra priorità, adesso, è garantire a questi piccoli la possibilità di sopravvivere e fare tutto il possibile perché possano ricevere le cure materne di cui hanno disperatamente bisogno”.

Procida ha poi espresso dura riprovazione per l’accaduto: “Si parla tanto di sensibilizzazione, di rispetto per gli animali, di campagne contro l’abbandono. Ci sono volontari che ogni giorno si fanno in quattro, che sacrificano tempo, energie e denaro per salvare vite innocenti. Ci sono persone che lottano quotidianamente per cercare di cambiare le cose. E poi ci sono gesti come questo. Due creature appena nate, completamente indifese, lasciate in una scatola come se fossero spazzatura. Ci chiediamo come si possa arrivare a tanto. Come si possa non provare alcuna pietà davanti a due esseri viventi che dipendono completamente da qualcuno per sopravvivere. Noi, però, non ci fermeremo qui. La segnalazione è stata inviata e chiediamo che la vicenda venga presa in carico con la massima urgenza. Non basta dire di amare gli animali. Bisogna dimostrarlo con i fatti”.