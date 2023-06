Guida in stato di ebbrezza e senza patente: denunciato 34enne cilentano

Il 16 giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vallo della Lucania hanno preso provvedimenti contro un individuo di 34 anni, deferendolo in stato di libertà per guida sotto influenza dell’alcool. Durante un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere violazioni al codice della strada, in particolare l’abuso di alcool e sostanze stupefacenti, i militari hanno effettuato un controllo del veicolo in cui l’uomo stava viaggiando.

Guida in stato di ebbrezza: la denuncia

Si è scoperto che l’individuo era privo di patente di guida, non avendola mai ottenuta.

Dopo essere stato sottoposto al test dell’etilometro per verificare l’assunzione di sostanze alcooliche, l’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge per la guida di veicoli.

Il veicolo è stato sequestrato e il 34enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada. Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per le altre violazioni commesse.

Controlli ad Agropoli

Nella giornata di ieri, invece, i carabinieri della compagnia di Agropoli, insieme al gruppo cinofili di Sarno, hanno effettuato una serie di controlli sul territorio comunale per prevenire e reprimere lo spaccio di stupefacenti.