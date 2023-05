Eboli: Guida in stato di ebrezza. Fermata e denunciata una trentenne di nazionalità portoricana

Una donna è stata fermata e denunciata per guida in stato di ebrezza ad Eboli. Per lei, oltre alle sanzioni pecuniarie, è scattato il sequestro del veicolo; interpellati anche gli assistenti sociali. La donna, 30 anni, alla guida del proprio veicolo Fiat Bravo, è stata fermata dai vigili urbani del capitano Mario Dura in stato di ebbrezza, con tasto alcolemico superiore a 3 gr di alcol per litro, mentre guidava per le strade del centro urbano ebolitano urtando alcuni veicoli in sosta.

Il controllo delle forze dell’ordine

La sua condotta non è passata inosservata ad alcuni passanti che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

La Polizia Municipale prontamente intervenuta ha iniziato un inseguimento per strade del paese e raggiungeva la donna, che si fermava, presso l’ex campo sportivo NAGC di località Sant’Antonio dove probabilmente dormiva la notte all’interno del suo veicolo.

Da una prima ricostruzione dei fatti pare che la donna, residente in un paese limitrofo, dopo essersi separata dal marito e aver perso i propri figli perché affidati dagli assistenti sociali alla famiglia del marito, viveva per strada. Pare che la signora lavorasse come cameriera presso alcuni ristoranti della zona.

I provvedimenti

La Polizia Municipale ha denunciato la donna per guida in stato di ebbrezza. Ritirata la patente di guida anche perché scaduta e sequestrato il veicolo.

Elevata una contravvenzione di oltre 6000 euro.

Del caso sono stati interessati anche gli assistenti sociali per cercare di aiutare la donna.