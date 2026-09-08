Guardia medica e camper odontoiatrico: le novità sulla sanità a Castellabate

Due importanti novità per il mese di settembre sul fronte della sanità territoriale nel Comune di Castellabate. Su forte volontà dell’Amministrazione Comunale, considerato l’elevato numero di presenze turistiche che caratterizza il territorio anche in questo periodo, è stato predisposto il prolungamento del servizio di Guardia Medica Turistica presso la Casa di Comunità nella frazione di Santa Maria.

I giorni e gli orari di apertura del presidio restano invariati rispetto ai mesi di luglio e agosto: l’assistenza sanitaria sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, fino al prossimo 30 settembre. La misura mira a garantire continuità assistenziale sia ai residenti sia ai visitatori ancora presenti nel comune cilentano.

In arrivo il motor home odontoiatrico per le fasce fragili

Così come già avvenuto nel Comune di Camerota, anche Castellabate potrà contare nel mese di settembre sul servizio di motor home odontoiatrico. Si tratta di un ambulatorio mobile completamente attrezzato per l’erogazione di prestazioni odontoiatriche, rivolte in particolar modo alle fasce più fragili della popolazione.

Il servizio sarà operativo in Piazza Caduti del Mare, nella frazione di Santa Maria, a partire da lunedì 14 settembre e per tutti i lunedì successivi fino al 5 ottobre.