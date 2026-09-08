Odontoiatria sociale a Marina di Camerota: cure gratis per le fasce fragili

A partire dal mese di settembre 2026, il Porto di Marina di Camerota ospiterà il Motor Home Odontoiatrico dell’ASL Salerno. L’iniziativa rientra nel Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027, con il preciso obiettivo di contrastare la povertà sanitaria rendendo fruibili le cure odontoiatriche essenziali direttamente sul territorio. L’ambulatorio mobile sarà operativo nelle giornate di mercoledì 9, 16, 23 e 30 settembre, garantendo le prestazioni d’assistenza nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 16:00.

Un ambulatorio mobile per l’inclusione sanitaria

Il progetto nasce per superare le barriere d’accesso alle prestazioni odontoiatriche, riducendo il divario che spesso colpisce le persone in condizioni di fragilità economica, sociale o sanitaria. Attraverso una struttura mobile interamente equipaggiata, la medicina territoriale si sposta direttamente verso il cittadino per offrire interventi preventivi e curativi.

All’interno del Motor Home vengono erogati diversi servizi: dalla prima visita odontoiatrica alle sedute di igiene orale, fino ad interventi quali estrazioni, ricostruzioni e specifiche prestazioni protesiche previste dai protocolli del programma. L’iniziativa prevede inoltre un’attività di orientamento ai servizi socio-sanitari, finalizzata all’eventuale presa in carico multidisciplinare dei pazienti che necessitano di un’assistenza integrata.

Requisiti di accesso e beneficiari delle cure

Il servizio è destinato prioritariamente alle categorie di cittadini che riscontrano reali difficoltà nel fruire dei canali assistenziali ordinari. Per accedere alle prestazioni è sufficiente presentarsi direttamente presso la struttura mobile nelle date indicate.

Nello specifico, l’assistenza è rivolta a:

Cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale con un ISEE inferiore a 10.000 euro

Soggetti in possesso di esenzione dal ticket per reddito

Persone indigenti segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Camerota

Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) ed Europei Non Iscritti (ENI)

Cittadini con comprovate condizioni di vulnerabilità sanitaria, sociale o economica

L’impegno del Comune per la tutela delle fasce deboli

L’amministrazione comunale di Camerota ha espresso forte sostegno verso la campagna di prevenzione, evidenziandone il valore sociale per l’intera comunità locale.

«È un’iniziativa importante perché porta concretamente un servizio sanitario sul territorio e, soprattutto, lo rende accessibile a chi può incontrare maggiori difficoltà nell’accedere alle cure – dichiara l’assessore alla Sanità del Comune di Camerota, Francesco Saturno –. Come Amministrazione comunale riteniamo fondamentale sostenere e dare la massima diffusione a progetti che mettono al centro la salute e la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione. Invitiamo quindi tutti i cittadini che rientrano nei requisiti previsti a cogliere questa opportunità».