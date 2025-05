Grave incidente sulla SP11 tra Matinella e Ponte Barizzo: coinvolti anche dei bambini

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 18 ungo la SP11, arteria che collega le località di Matinella e Ponte Barizzo. Due veicoli, una Fiat e un’Audi Q5 con a bordo un’intera famiglia, inclusi due bambini, sono rimasti coinvolti nel sinistro.

Dinamica al vaglio delle autorità, strada chiusa

Al momento, la dinamica precisa dell’incidente è sconosciuta, ma si tratterebbe di un impatto frontale. Le autorità competenti sono sul posto e stanno conducendo le indagini necessarie per accertare le cause che hanno portato alla collisione tra i due veicoli.

Feriti gravi trasportati in ospedale

I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente. Alcuni feriti sono in condizioni serie e sono stati immediatamente trasportati in ospedale dai sanitari della Croce Rosse. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli per estrarre i coinvolti dalle lamiere.

Traffico interrotto per rilievi e rimozione

A seguito dell’incidente, la SP11 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.