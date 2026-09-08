Cilento

Grave incidente a Scario sulla SR 562: tre feriti e traffico in tilt

Scontro tra due auto all'ingresso di Scario (San Giovanni a Piro). Tre persone ferite e portate in ospedale. Rilievi dei Carabinieri e traffico bloccato.

Di: Maria Emilia Cobucci
Grave incidente a Scario sulla SR 562: tre feriti e traffico in tilt

Un violento incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23:00, lungo la Strada Regionale 562, proprio all’ingresso della frazione costiera di Scario, nel comune di San Giovanni a Piro.

Lo scontro tra i due veicoli

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture: una Renault Clio Station Wagon, con a bordo due donne originarie del Napoletano, e una Fiat Sedici condotta da un uomo residente a San Giovanni a Piro. L’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento, causando la completa distruzione della Renault Clio, per la cui rimozione si è reso necessario l’intervento del soccorso stradale.

I soccorsi e i feriti trasportati in ospedale

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 per prestare le prime cure agli occupanti delle vetture. A seguito delle lesioni riportate nell’impatto, per le due donne a bordo della Renault Clio e per il conducente della Fiat Sedici è stato disposto il trasferimento presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per gli accertamenti e le cure del caso.

Rilievi dei Carabinieri e viabilità in tilt

Oltre ai mezzi di soccorso, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Giovanni a Piro. I militari hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica esatta del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale: il traffico lungo la SR 562 è rimasto completamente bloccato in entrambi i sensi di marcia per circa un’ora.

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