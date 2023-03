Grande successo per la “Giornata a 6 zampa” a Torre Orsaia: tanti i cani che hanno partecipato con i loro amici umani

La “Giornata a 6 zampe” è stata un successo a Torre Orsaia, grazie all’organizzazione del NOGRA – Guardie Zoofile provinciale di Salerno e del NOGRA coordinamento di zona torrese, con il patrocinio del Comune di Torre Orsaia. L’evento, che si è svolto sotto lo slogan “Se lo ami, lo chippi”, ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione del fenomeno del randagismo.

La giornata

La prima parte dell’evento è stata dedicata alle iscrizioni e alla microchippatura dei cani iscritti, grazie al prezioso supporto di un team del servizio veterinario dell’Asl di Salerno.

Successivamente, c’è stato il momento toccante della benedizione dei cani e dei loro proprietari da parte del parroco di Torre Orsaia, don Antonio Marotta.

La dimostrazione dell’unità cinofila del NOGRA di Avellino ha preceduto la sfilata vera e propria degli amici a quattro zampe iscritti all’evento, circa una quarantina accompagnati dai loro amici a due zampe.

La giuria composta dai veterinari dell’Asl, dal presidente della locale Pro Loco Quirino Attilio Vassalli e dagli alunni delle elementari di Torre Orsaia ha valutato i cani in cinque diverse categorie: Premio Fido (cane più ubbidiente e simpatico); Premio Miss Belen (la più bella delle femmine); Mister Raoul Bova (il più bello dei maschi); Chiccoso (il cane più raffinato e ben educato), Cip & Ciop (coppia cane ed umano più in sintonia).

I riconoscimenti

Il sindaco di Torre Orsaia, Pietro Vicino, ha assistito alla manifestazione. Ad aggiudicarsi il premio Cip & Ciop è stato Daniele Veltri con il suo Aron, mentre il premio Chiccosa è andato a Cleo accompagnata da Santina Rizzo. Il riconoscimento “Miss Belen” è stato assegnato a Dia di Giovanna Speranza, mentre il premio Fido per il cane più ubbidiente e simpatico se l’è preso Dina con il suo amico a due zampe Jacopo Dragone. Infine, il premio “Raoul Bova” per il cane più bello è stato assegnato ad Uncas, accompagnato dalla sua amica Raffaella Miotti. Tutti gli altri partecipanti hanno ottenuto il sesto posto ex-aequo con medaglia ed attestato di partecipazione.

L’evento ha avuto grande successo e gli organizzatori sperano di organizzarlo in tutti i comuni del Basso Cilento, trasformandolo in un evento itinerante. La sensibilizzazione sulla prevenzione del randagismo è un obiettivo importante e attraverso questo evento, il NOGRA ha fatto un passo avanti per raggiungere questo obiettivo.