Grande colpo di mercato della Gelbison

È arrivata la ciliegina sulla torta di un mercato dai grandi colpi, di poche ore fa l’ufficialità dell’acquisto di Aniello Salzano, centrocampista classe ’91 che vanta più di 100 presenze tra i professionisti e addirittura 7 presenze in serie A con la maglia del Crotone.

Il presidente Puglisi aveva anticipato che ci sarebbe stato un ultimo colpo da 90 in casa Gelbison nella nostra trasmissione InCampo, dalle parole ai fatti, di oggi l’ufficialità di un calciatore che va a completare una Rosa di altissimo livello.

Il centrocampista classe 1991 arriva dal Sangiuliano City.

“Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con la Gelbison. Ho accettato questa sfida con grande entusiasmo e sono pronto a dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Ringrazio la società per la fiducia che ha riposto in me e non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni“. Così Aniello Salzano.