Gran Galà Atletica Campana: premi e riconoscimenti per l’Atletica Agropoli

Il 2024 si chiude in bellezza per l’Atletica Agropoli, protagonista al Galà dell’Atletica Campana tenutosi il 15 dicembre al Palavesuvio di Ponticelli. Una serata speciale: tra i protagonisti, Beatrice Avino, Samuel Tartabull e Marco Cavallaro, premiati per i loro risultati nelle classifiche nazionali.

Gli altri premi

Riconoscimenti importanti anche in campo societario, con ancora nell’aria la grande serie B di Taranto, il quartetto della finale nazionale di prove multiple con Giuseppe Perna, Gennaro Di Palma, Marco Avagnano e Marco Cavallaro e, non ultima, la grande terza posizione nella classifica nazionale di prove multiple assoluta con protagoniste Anna Generali, Serena D’Avino e Francesca Paolillo.

“Il 2024 è stato sicuramente uno degli anni più importanti della storia dell’Atletica Agropoli nata nel 1977 – commenta il Presidente Angelo Palmieri – ma siamo certi che queste premiazioni rilanceranno sempre di più il nostro entusiasmo volto a promuovere l’attività sportiva tra i giovani al fine di far nascere in loro il giusto agonismo che serve nella vita, negli studi e nello sport“