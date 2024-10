Graduatorie fisioterapisti nella bufera: la CISL FP preannuncia lo stato di agitazione

La Direzione Sanitaria dell’ASL Salerno non controlla l’andamento degli organici e non ha alcuna conoscenza di carenze e fabbisogno per procedere all’adeguamento delle carenze di personale. A seguito delle inaccettabili mancate risposte da parte della Direzione Sanitaria relativamente alle assunzioni di fisioterapisti rinviate già una volta e che stamani, quando gli interessati erano stati convocati e si sono presentati per la scelta delle sedi disponibili si sono ritrovati a dover affrontare una triste ed inverosimile realtà: il fabbisogno necessario a coprire le carenze per la figura non è stato individuato e pertanto nuovamente saranno riconvocati a data da destinarsi. Tale atteggiamento è intollerabile e pertanto la CISL FP di SALERNO preannuncia lo stato di agitazione.

La nota stampa

È inaccettabile che, a distanza di settimane, non siano state intraprese azioni concrete rispetto alle richieste legittime e urgenti presentate con nostra precedente nota, – dichiara il Segretario Provinciale della CISL FP di Salerno Alfonso Della Porta – La nostra pazienza ha un limite. I professionisti della salute meritano dignità e rispetto nel loro posto di lavoro e pertanto ci aspettiamo un intervento immediato da parte dell’azienda, altrimenti non esiteremo a prendere misure più incisive. Gli operatori sanitari e il personale del comparto non possono essere ignorati ulteriormente.

“Siamo pronti a mobilitarci e a far sentire la nostra voce”

Nel caso specifico poiché è in gioco la professionalità di tanti fisioterapisti che si trovano a operare in un contesto incerto e disorganizzato la misura è colma – dichiarano congiuntamente il Coordinatore Area Centro Nord e Sud rispettivamente Andrea Pastore e Lorenzo Conte – La richiesta di chiarimenti riguardo al fabbisogno di personale deve essere soddisfatta senza ulteriori rinvii così come anche la questione della revoca delle clausole illegittime e la garanzia di una procedura chiara non sono negoziabili. La salute e il benessere dei cittadini dipendono anche dalla stabilità e dalla dignità dei professionisti che operano per loro. Siamo pronti a mobilitarci e a far sentire la nostra voce in ogni sede. In assenza di un intervento immediato e significativo, la CISL FP Salerno non esiterà a proclamare ulteriori azioni di protesta e faremo tutto il possibile per garantire i diritti e la dignità dei lavoratori, concludono i sindacalisti.