Carenza di personale all’ospedale di Polla, la Cisl Fp denuncia la situazione: «Pronti alla mobilitazione»

La Cisl Fp della Sanità Valdianese ha lanciato un allarme sulla grave carenza di personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) presso il Presidio Ospedaliero di Polla. In una nota indirizzata al Direttore Generale dell’Asl Salerno e al Direttore del Presidio, il sindacato ha denunciato una situazione critica che rischia di compromettere la qualità dei servizi sanitari erogati.

Le criticità presso l’ospedale di Polla

L’ultimo episodio, che ha visto una paziente con appendicite trasferita d’urgenza ad Oliveto Citra a causa della mancanza di infermieri disponibili, è solo l’ultimo di una lunga serie. Nonostante le rassicurazioni della Direzione Sanitaria dell’Asl Salerno circa l’adeguatezza del personale, i fatti dimostrano il contrario.

Secondo la Cisl Fp, il problema è strutturale e non si risolve con soluzioni tampone. Il sindacato denuncia inoltre che, nonostante l’esistenza di una graduatoria per l’assunzione di nuovo personale infermieristico, molti professionisti scelgono di essere assegnati al Distretto Sanitario di Sala Consilina piuttosto che al Presidio di Polla, a causa della carenza di risorse e delle pessime condizioni lavorative.

Il sovraccarico di lavoro e lo stress stanno mettendo a dura prova il personale sanitario, che si trova a operare in condizioni precarie e a rischio di burnout. Molti operatori hanno lamentato malori e assenze dal lavoro a causa del carico eccessivo.

La Cisl Fp chiede un intervento urgente da parte dell’Asl Salerno per risolvere questa situazione critica. Il sindacato ha richiesto un incontro urgente con la Direzione per discutere delle soluzioni possibili e per trovare una risposta concreta alle esigenze del personale e dei cittadini.

Se la situazione non dovesse migliorare, la Cisl Fp ha annunciato la possibilità di intraprendere ulteriori azioni, compresa la mobilitazione del personale e dei cittadini.