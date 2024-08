Golfo di Policastro, Consac: intervento in tempi record evita crisi idrica              

A causa di un danneggiamento della rete elettrica di alimentazione, di proprietà di Enel, della sorgente Ruotolo, la principale fonte di approvvigionamento idrico per l’intero golfo di Policastro (da Sapri a Scario, incluse le frazioni più a monte) nella giornata di lunedì 12 agosto si è verificata la disalimentazione del sistema di pompaggio, rendendo impossibile l’utilizzo dei serbatoi e aprendo le porte a una potenziale crisi idrica che sarebbe stata resa ancor più seria dalle temperature record di questi giorni e dalle concomitanti condizioni di crisi idrica.

Consac si è immediatamente interfacciata con E-Distribuzione (unità territoriale di Sala Consilina) che ha attivato il protocollo del caso, sollecitando la fornitura di una power station da 20 mila volt. Apparecchiatura disponibile però soltanto nel Napoletano. Sempre Consac, per permettere l’arrivo della power station in tempi quanto più rapidi possibile, perché in questi casi anche un solo minuto è importante per evitare di arrecare disagi ai cittadini e ai tantissimi turisti che si trovano nell’area, ha contattato la sezione della Polizia Stradale di Salerno che si è resa subito disponibile, attraverso il distaccamento di Sapri, a garantire una “scorta” per ridurre i tempi di percorrenza fino al punto di installazione dell’apparecchiatura.

Grazie alle sinergie messe in campo ed al lavoro dei tecnici e delle maestranze di Consac e dell’Enel, oltre che all’azione del Comando vigili di Sapri, la situazione è tornata sotto controllo in tempi rapidissimi, già nella mattinata di oggi 13 agosto.