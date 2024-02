Gnarra promette: “Presto ammodernamenti allo stadio di Moio della Civitella” | VIDEO

Dal 2022 a Moio e a Pellare con la fondazione del Real Cilento è esplosa la passione per il calcio. I beniamini di casa sognano i playoff per la promozione in seconda categoria e sono una delle poche compagini del Cilento a vantare la presenza di tifo organizzato sugli spalti.

L’unico tallone d’Achille del club sono le condizioni dello stadio comunale di Moio della Civitella, in particolare di quelle del terreno di gioco. Da mesi l’amministrazione comunale sta cercando di battere tutte le strade possibili per apportare tutte le migliorie necessarie ad ammodernare l’impianto, ma finora senza successo.

Sembra, però, che i tifosi e i giocatori non dovranno pazientare ancora a lungo. A confermarlo ai nostri microfoni è il primo cittadino Enrico Gnarra che spera di avere dei riscontri positivi nelle prossime settimane.