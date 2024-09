Gli studenti dell’Istituto omnicomprensivo Ancel Keys protagonisti a Malta

Un viaggio all’insegna della scoperta, dell’apprendimento e della crescita personale. Gli studenti dell’Istituto Superiore Ancel Keys di Castelnuovo Cilento stanno vivendo un’esperienza straordinaria a Malta, dove hanno avuto l’opportunità di combinare studio, lavoro e momenti di esplorazione culturale in un contesto unico e affascinante.

Stage in strutture alberghiere

Divisi in due gruppi da 15, i ragazzi stanno trascorrendo tre e quattro settimane sull’isola, partecipando a uno stage presso strutture alberghiere di prestigio. Questa esperienza permette loro di mettere in pratica le competenze acquisite.



Un’esperienza di crescita personale e professionale: Le giornate dei ragazzi scandite dal lavoro nelle strutture ricettive, dove apprendono i segreti della gestione alberghiera e del turismo di alto livello, e da momenti di scoperta culturale, che arricchiscono ulteriormente la loro esperienza. “Lavorare in cucina è stata una sfida, ma ogni giorno acquisivo nuove competenze,” afferma Francesco, uno degli studenti che ha lavorato in un ristorante. “I proprietari si sono fidati di me sempre di più, affidandomi compiti più complessi. È una grande soddisfazione!”



Anche Katerina, una studentessa ucraina già fluente in italiano, ha apprezzato l’opportunità di migliorare il suo inglese: “Essere qui mi ha permesso di approfondire la mia terza lingua. Ora posso comunicare con maggiore sicurezza in tre lingue, e questo mi rende pronta a lavorare in contesti internazionali!”.



La qualità del lavoro svolto dagli studenti non è passata inosservata. “Molti dei nostri ragazzi ricevono offerte di lavoro, un segnale chiaro della loro professionalità e dedizione“, dichiarano i professori, sottolineando l’impegno dimostrato dai partecipanti.



“Vedere gli studenti crescere giorno dopo giorno, sia nel contesto professionale che personale, è una grande soddisfazione, hanno saputo adattarsi velocemente a un ambiente lavorativo internazionale, mostrando grande serietà e competenza“.

Un viaggio tra cultura e storia

Oltre all’esperienza lavorativa, gli studenti hanno avuto l’opportunità di immergersi nella storia e nella cultura maltese. I docenti hanno organizzato una visita a Valletta, capitale di Malta, per esplorare i luoghi più iconici. Dalla visita ai monumenti storici e le fortificazioni, alla Concattedrale di San Giovanni, dove hanno ammirato il famoso dipinto di Caravaggio, fino ai Giardini Barrakka Superiori e al Palazzo del Gran Maestro.