Gli studenti dell’IC “Falcone” di Sassano accolti dal sindaco Domenico Rubino

Gli studenti della seconda e terza media dell’ IC “G. Falcone” Sassano in visita al Comune di Sassano nell’ambito del progetto “Classe Viva a scuola di legalità”. Le ragazze ed i ragazzi hanno avuto la possibilità di visitare la casa municipale per conoscere la struttura amministrativa e organizzativa del comune.

Le dichiarazioni del sindaco

Le dichiarazioni del sindaco “Siamo felici di aver dato il nostro contributo ad un progetto dal grande valore educativo per i giovani del nostro paese”, ha dichiarato il sindaco Domenico Rubino che ha accolto gli studenti e le studentesse, stimolandoli a prendere parte attiva alla vita politica e coltivare il senso civico anche attraverso la conoscenza del funzionamento del Consiglio comunale. Grazie alla preside e ai docenti dell’Istituto che incentivano e avvallano queste iniziative progettuali che accogliamo sempre con grande entusiasmo. Grazie anche ai dipendenti dell’Ente e ai volontari del Servizio Civile Universale per aver guidato e ospitato i ragazzi”.

L’importanza dell’incontro tra studenti e istituzioni

La comunità scolastica non può essere cuna realtà chiusa su sé stessa, ma deve aprirsi al mondo e ad altre istituzioni. E’ quanto afferma un rapporto di Save the Children di quest’anno. Sono gli studenti stessi a chiedere incontri con le istituzioni politiche per far sì che l’amministrazione del territorio ascolti le proprie idee e tenga conto dei bisogni delle fasce più giovani della piramide sociale. L’iniziativa dell’istituto G.Falcone di Sassano si inserisce nel solco di attività intraprese in tutta Italia.