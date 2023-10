Gli studenti dell’IC Carducci Capaccio Paestum e Trentinara alla BMTA con la “Bufalara”

Per il secondo anno consecutivo l’IC Carducci, Capaccio Paestum-Trentinara, sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, presentando un progetto sulle antiche “Bufalare” presenti nel territorio di Capaccio Paestum, in continuità con il progetto studi presentato lo scorso anno e dedicato al NEXT, antico tabacchificio che anche quest’anno ospiterà la BMTA. Si tratta di un percorso didattico che trae origini dalle tracce lasciate dalla storia, in un contesto rurale che offre la possibilità di sperimentarne direttamente la consistenza e, in questo senso, l’educazione al patrimonio diventa strumento imprescindibile, in quanto eredità del passato e risorsa delle giovani generazioni. Le ricerche si sono snodate in tre direzioni: raccolta di testimonianze orali, fonti primarie e esperienza sul campo; ciò ha consentito di realizzare un opuscolo e lavori laboratoriali e digitali, ma anche di stimolare il confronto tra generazioni diverse e porre le basi di una responsabilità transgenerazionale verso i beni comuni. L’organizzazione è condivisa e supportata dal Comune di Capaccio Paestum che ospiterà la scuola presso il suo stand, da Fareambiente e dall’Associazione Hermes.