Gli studenti del Carlo Pisacane di Padula in cattedra all’Università degli studi di Salerno, ecco le loro attività

Gli alunni del Liceo Scientifico Carlo Pisacane di Padula, che frequentano le classi III B e III C rispettivamente dell’indirizzo Tradizionale e dell’indirizzo Scienze Applicati, sono saliti in cattedra, all’Università degli Studi di Salerno, per illustrare i lavori realizzati nell’ambito del P.C.T.O. (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) denominato «Acqua e città» e svolto in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’ateneo salernitano.

L’esperienza accademica

Un’esperienza accademica unica ed altamente formativa, per i giovani studenti, che ha avuto come obiettivo quello di inculcare, nei giovani studenti, l’importanza dell’acqua nello sviluppo urbano e naturale e la comprensione dei caratteri principali degli spazi e dei contesti urbani in cui vivono.

L’approfondimento sulle Grotte Pertosa Auletta

La classe III B ha realizzato un progetto di approfondimento sulle Grotte di Pertosa-Auletta con particolare attenzione al fiume sotterraneo navigabile Negro e ai resti di un villaggio palafitticolo del II sec. a.C.

La classe III C, invece, ha approfondito le relazioni tra acqua e ingegneria urbana, la possibilità di produrre energia in modo rinnovabile e l’impegno delle varie istituzioni deputate alla progettazione, manutenzione e controllo della risorsa idrica.

Ad accompagnare le due classi, i docenti Bruno Starace, Giovanna D’Alessio e Tommaso Cimmino.