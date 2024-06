Gli scacchi protagonisti ad Agropoli

Ad Agropoli sta per cominciare il primo torneo di Scacchi con sede alla “Fornace”, tanti i giocatori che riempiranno la location per un torneo che promette spettacolo.

Angelo Volpe è il fondatore dell’associazione scacchi Agropoli nonché organizzatore del primo evento incentrato sugli stessi che avrà come sede Agropoli.

Intervenuto ai nostri microfoni, Volpe si è dichiarato molto entusiasta dell’evento che sta per cominciare, inoltre ha confermato la presenza di giocatori professionisti provenienti anche dall’estero, campioni che hanno sfidato i numeri uno al mondo e che si metteranno in gioco proprio qui nel capoluogo Cilentano.

Inoltre lo stesso Volpe ha sottolineato come il movimento degli Scacchi ad Agropoli sia in continua crescita, tanti i ragazzi agropolesi presenti nell’ associazione che partecipano attivamente con la disputa di tornei a livello regionale.

Il torneo prenderà il via Venerdì 14 Giugno, saranno tre giornate dedicate interamente agli Scacchi, con il torneo che vedrà i giocatori dividersi in varie fasce di competenza.

Tutto pronto per la prima degli scacchi ad Agropoli.