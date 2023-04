Gli artisti del Cilento piangono Carmine Pinto: domani i funerali a Castellabate

“Ci sono notizie che ci colpiscono al cuore e che ci lasciano affranti. Una di queste è la scomparsa del fraterno amico e Arista pittore Carmine Pinto, caro, carissimo e prezioso amico e compagno”. Così Angelo Niglio, presidente della Pro Loco San Martino che, da diversi lustri, anima con innumerevoli iniziative di pregio il piccolo borgo di Lustra, divenuto un richiamo culturale per tutto il Cilento.

Addio al poeta col pennello

Carmine Pinto, di San Marco di Castellabate, pittore e poeta, è deceduto lasciando un enorme vuoto nella comunità castellana, ma soprattutto fra gli amici e colleghi che condividevano con lui la passione dell’arte. Pittore paesaggista, grande sperimentatore di tecniche miste e materiali variegati, sapeva catturare le espressioni del colore e dei chiaroscuro dai quali scaturivano le sue creazione naturalistiche. Al centro della sua pittura, una predilezione per l’impressionismo che ha saputo trasfondere anche negli ultimi lavori d’affresco realizzati nelle chiese del suo comune.

Lo sgomento degli amici

Affranti i numerosissimi amici di Carmine Pinto, per molti un fratello col quale condividere la passione per la pittura, la gioia del bello, impressa in ogni scorcio, nella vegetazione tipica mediterranea del Cilento: ginestre, corbezzoli, tutto incorniciato da rocce, distese sabbiose, mare cristallino, il trionfo della natura che esplode nella tela che colpisce il cuore dello spettatore.

“Carmine, ci mancherai, mi mancherai!- questo il messaggio di Maria Rosaria Verrone- Grande artista e soprattutto grande uomo, presente e prezioso … Un abbraccio forte a Vincenza Squillaro e ai tre figli. Noi tutti, amici fraterni di Carmine Pinto, siamo uniti a voi in questo momento pieno di dolore straziante”

I funerali

I funerali di Carmine Pinto si terranno venerdì 7 aprile alle ore 12 presso il cimitero di Castellabate.