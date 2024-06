Giusy Sansone, continua il momento d’oro: in Inghliterra arriva un’altra medaglia

Ancora una medaglia d’oro per la bodybuilder vallese Giusy Sansone, che conferma il suo stato di forma stratosferico anche in Inghilterra. Dopo la trasferta di Budapest (con la vittoria in ben tre categorie) è arrivato un altro piazzamento sul gradino più alto nella categoria figure trained.

Una vittoria dedicata al Cilento

Su facebook la Sansone dedica subito la vittoria al suo Cilento, quello che porta sempre nella valigia, come ama ricordare: “Cilento mio abbiamo conquistato il Regno Unito, abbiamo vinto ancora una volta“.

I prossimi impegni

Gli obiettivi stagionali, però, non si esauriscono qui. Settimana prossima Giusy Sansone è attesa da un doppio impegno in Francia, dove si terranno la Coppa di Francia e il Campionato Europeo. Si tratta di difficili e fondamentali impegni per la qualificazione all’Olympia.

Tuttavia, con questa forma l’olimpo mondiale del natural bodybuilding sembra alla portata.