Lo scorso 5 febbraio sono andati in scena, ad Ancona, i Campionati Italiani indoor Junior/Promesse.

Ottima prestazione in casa Atletica Agropoli per Giuseppe Filpi.

Giuseppe Filpi: secondo posto ai campionati indoor per l’ostacolista cilentano

L’ostacolista di Novi Velia ha registrato, infatti, in finale, dopo aver superato le batterie del mattino, il crono di 8.07 sui 60hs.

Grande soddisfazione per il cilentano classe 2001 che si è tinto d’argento piazzandosi al secondo posto, con un tempo di reazione sui blocchi di 19 centesimi di secondo, alle spalle di Lorenzo Simonelli (Esercito 7.67) e davanti a Mouhamed Pouye (Atletica Ravenna 8.11).

In mattinata per il talento salernitano il crono di 8.17, il migliore in batteria 4, rimanendo sempre il più veloce in semifinale con il tempo di 8.14.

La felicità di Angelo Palmieri

Felicissimo Angelo Palmieri, ai vertici dell’Atletica Agropoli e allenatore di Giuseppe Filpi, che ha dichiarato:

“Di medaglie ne abbiamo prese tante e ognuna ha il suo sapore di successo ma mai e dico mai abbiamo esultato come avremmo dovuto. Perché alla fine siamo fatti così, nell’euforia arriviamo dopo e ci divertiamo a vedere i successi come un consueto punto di partenza. Grazie Giuseppe Filpi per le soddisfazioni che mi dai con i tuoi silenzi stampa pre-gara e con le tue arrabbiature”.

Lo stesso coach cilentano poi chiude:

“Io punto a stare fermo lì, a guardare, studiare, lavorare perché ognuno deve spaccare tutto a modo suo. A tutti quelli che non ci fanno mancare il loro affetto in questi giorni felici dico di non meravigliarsi se il nostro grazie sembra freddo. Siamo fatti così, esultiamo e lavoriamo. Sempre in silenzio”.

Buone le prestazioni anche di Chiara Tarani e Beatrice Avino

Per la società cilentana si sono distinte anche Chiara Tarani qualificatasi nel salto in lungo e Triplo e Beatrice Avino presente nei 400m. La Tarani, classe 2001, ha staccato a 11,78 m nel Triplo, dodicesima prestazione generale, e a 5,21 m nel lungo, quindicesima misura generale.

Per la Avino, nata nel 2005, il crono è stato di 58.28, ovvero il secondo nella batteria 2 ed il dodicesimo complessivo.

Le buone notizie non finiscono per la realtà che lavora e suda al “Guariglia” di Agropoli.

Ritornata in pista, infatti, anche di Simona Senatore, reduce da un brutto infortunio datato 20 Luglio 2021 causa una lesione di terzo grado al crociato posteriore con tanto di operazione;

“A distanza di 1 anno e 7 mesi dall’operazione, sono tornata ad allenarmi in pista. Vorrei tornare alle gare ma so che è meglio non forzare i tempi, devo rimanere tranquilla e continuare a lavorare non mollerò”.